США предприняли неудачную попытку освобождения заложников в Афганистане

НЬЮ-ЙОРК, 8 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Бойцы американского спецназа предприняли попытку освобождения двух заложников в Афганистане, однако операция завершилась неудачно. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Операция была проведена вскоре после похищения двух преподавателей Американского университета в Афганистане в начале августа. В результате спецназу удалось ликвидировать как минимум семь боевиков, однако заложники обнаружены не были, сообщает телеканал со ссылкой на свои источники.

Это была уже вторая попытка освобождения похищенных. Первая, по сведениям Fox News, была отменена в самый последний момент, так как власти США не были уверены в надежности сведений, предоставленных разведкой. В результате бойцы спецназа были вынуждены вернуться на базу.

"Они вернулись, так как не получили одобрения (властей)", - заявил телеканалу один из источников. По его словам, спецназ мог провести операцию без одобрения лишь в том случае, если бы жизни заложников угрожала "неминуемая опасность", однако на тот момент у бойцов не было таких опасений.

После того, как Белый дом впоследствии все же одобрил проведение операции, спецназ провел штурм укрытия боевиков в одном из районов Афганистана, уничтожив экстремистов, однако заложников обнаружено не было.

7 августа два профессора Американского университета Афганистана, расположенного в Кабуле, были похищены неизвестными. Как отметил тогда руководитель полиции Кабула Абдель Рахман Рахими, один из похищенных является гражданином США, другой - Австралии. С тех пор об их судьбе ничего неизвестно.