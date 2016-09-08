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Группа сенаторов США хочет заблокировать продажу Саудовской Аравии оружия

Международная панорама
8 сентября, 22:32 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 8, сентября. /ТАСС
Речь идет о поставке военной техники, в том числе танков Abrams, на сумму $1,15 млрд
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ВАШИНГТОН, 8 сентября. /ТАСС/. Четыре сенатора США предложили совместную резолюцию с призывом к правительству заблокировать продажу оружия Саудовской Аравии. Об этом сообщает агентство Reuters .

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Речь идет о поставке военной техники, в том числе танков Abrams, на сумму $1,15 млрд. Авторами резолюции являются республиканцы Рэнд Пол и Майк Ли, а также демократы Крис Мерфи и Эл Франкен. В качестве причины своих возражений против продажи американского оружия Эр- Рияду сенаторы называют военную кампанию, которую саудовские войска проводят в Йемене против хуситов, которая, по их мнению, приводит к усилению исламского экстремизма в регионе.

"Тысячи мирных жителей гибнут, террористические группы внутри страны (Йемена - прим. ТАСС), такие как "Аль-Каида" и "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), становятся все сильнее, - говорится в заявлении Криса Мерфи, которое цитирует агентство Reuters. - До тех пор, пока поведение саудовцев не изменится, США должны приостановить дальнейшие продажи оружия".

Не сообщается, будет ли эта инициатива вынесена на голосование Сената США. Однако, отмечает агентство Рейтер, эта инициатива свидетельствует о неодобрительном отношении к этой сделке части американских законодателей.

В мае этого года американское правительство приостановило продажу Эр-Рияду кассетных боеприпасов.

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