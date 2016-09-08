Судья отклонил апелляцию Руссефф с требованием признать импичмент незаконным

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 8 сентября. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Судья Федерального верховного суда (ФВС) Бразилии Теори Заваски отклонил апелляцию, поданную защитой экс-президента Дилмы Руссефф, с требованием признать незаконным процесс ее импичмента. Об этом сообщил телеканал Globo.

Адвокат бывшего главы государства пытался добиться от ФВС отмены результатов голосования в Федеральном сенате (верхней палате парламента), по итогам которого Руссефф была отправлена в отставку. Однако Заваски счел аргументы защиты неубедительными. Вердикт судьи является временным и может быть подтвержден или отменен после консультации с генеральным прокурором Бразилии Родригу Жано.

Адвокаты Руссефф обжаловали решение о ее импичменте в ФВС 1 сентября. Они аргументировали свой иск тем, что юридические нормы, на которых был основан запрос об отстранении экс-президента от должности, являются устаревшими и противоречат некоторым параграфам действующего основного закона южноамериканской республики. "Конституция 1988 года, в отличие от конституции 1946 года, не включает нарушения, касающиеся "хранения и законного использования государственных средств", в список преступлений, которые могут привести к потере мандата", - говорилось в апелляции.

31 августа бразильские сенаторы 61 голосами против 20 поддержали инициативу об импичменте Руссефф, ранее временно отстраненной от должности президента, но сохранили за ней право работать в государственных учреждениях. Через несколько часов Мишел Темер, занимавший пост вице- президента Бразилии в прежней администрации, официально вступил в должность главы государства. Защита Руссефф обжаловала решение верхней палаты парламента. В нескольких городах страны прошли протесты против смены власти, которые не раз перерастали в беспорядки.