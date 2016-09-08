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Гуморганизации сирийской оппозиции прекращают сотрудничество с ООН

Международная панорама
8 сентября, 22:46 UTC+3 ООН /Корр. ТАСС, Олег Зеленин
На прошлой неделе The Guardian опубликовала статью, в которой уличила ООН в тесных связях с окружением президента Сирии Башара Асада
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ООН, 8 сентября. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Более 70 сирийских неправительственных организаций (НПО), большинство из которых тесно связаны с оппозицией, уведомили ООН о приостановке сотрудничества с ней в гуманитарной сфере под предлогом того, что всемирная организация якобы находится под влиянием Дамаска. Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик подтвердил получение письма от сирийских НПО, но при этом отверг обвинения в каком-либо конфликте интересов.

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"Я могу подтвердить, что письмо было получено нашими коллегами из гуманитарного управления, работающими в Турции. Оно поступило от альянса сирийских НПО и касается их участия в механизме обмена информацией, который называется "Вся Сирия", - сказал Дюжаррик.

По его словам, ООН высоко ценит работу, которую проводят сирийские НПО, "которые зачастую работают на передовой и оказывают помощь миллионам сирийцев". "Мы будем продолжать взаимодействовать с ними и всеми гуманитарными партнерами, чтобы оказать помощь как можно большему числу людей в Сирии", - заявил он, подчеркнув, что ООН действует максимально открыто и руководствуется интересами населения Сирии.

Как сообщила газета The Guardian, среди этих 73 НПО числятся "Сирийское американское медицинское общество", "Сирийская гражданская оборона" и "Белые каски". Все они действуют на территории, подконтрольной сирийским боевикам, и неоднократно обвиняли Дамаск и поддерживающую его Россию в авиаударах по объектам гражданской инфраструктуры и гибели мирных жителей.

"Сирийское правительство неоднократно вмешивалось в оказание гуманитарной помощи, в том числе блокировало ее доставку в осажденные районы, изымало медикаменты из конвоев", - приводит издание выдержки из письма, которые было вручено на встрече в Турции представителям Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ). Газета отмечает, что претензии оппозиционных НПО касаются не только ООН, но и Сирийского общества Красного полумесяца, ее основного партнера.

На прошлой неделе The Guardian опубликовала статью, в которой уличила ООН в тесных связях с окружением президента Сирии Башара Асада. По утверждению издания, с начала конфликта в стране всемирная организация заключила с компаниями, приближенными к сирийскому руководству, контракты в сфере гуманитарной деятельности на десятки миллионов долларов. Газета полагает, что благодаря этому власти страны смогли влиять на гуманитарные операции, не позволяя ООН доставлять помощь в контролируемые боевиками районы. В ООН категорически отвергли нападки издания, обвинив его журналистов в попытке дискредитировать работу всемирной организации.

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