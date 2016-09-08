ФБР: последствия поражения ИГ станут угрозой следующих пяти лет

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ВАШИНГТОН, 8 сентября. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Джеймс Коми считает, что последствия поражения террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) станут для ФБР доминирующей угрозой следующих пяти лет. Соответствующую точку зрения он озвучил на конференции в Вашингтоне.
"Последствия поражения ИГ, которое, как я считаю, произойдет, станет для ФБР угрозой, которая будет доминировать на протяжении следующих пяти лет", - сказал он. По мнению Коми, "сотни закаленных (в боях) убийц" отправятся на север: в Западную Европу. В связи с этим он отметил, что "решающую роль сыграет" углубление взаимодействия и обмена информации в сфере безопасности с Евросоюзом.
Кроме того, по версии главы правоохранительной структуры, в ближайшие годы пропаганда исламистской группировки будет только слабеть. "Машина пропаганды, которая являлась одним из столпов их могущества, будет постепенно приходить в упадок на протяжении следующих нескольких лет", - считает он.
Одной из проблем борьбы с терроризмом глава ФБР назвал скрытность экстремистов.
"Мы не видим этих людей и не замечаем тех средств, с помощью которых они общаются, - отметил он. - Мы усердно пытаемся изыскать способы, чтобы наши люди - с помощью источников или работая под прикрытием - смогли получать переговоры радикальных элементов или тех, кто собирается таковыми стать".
ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Деятельность группировки на территории РФ запрещена.