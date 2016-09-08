Керри отправляется в Женеву на переговоры по Сирии с Лавровым

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ВАШИНГТОН, 8 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Госсекретарь США Джон Керри вылетает в Женеву на очередной раунд переговоров по Сирии с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом объявил Госдепартамент США.
По его словам, главы российского и американского внешнеполитических ведомств на встрече сконцентрируют внимание, в частности, на проблеме сокращения масштабов насилия в Сирии.