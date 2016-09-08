Клинтон считает, что Трамп живет "в собственном телешоу"

ВАШИНГТОН, 8 сентября. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп "живет в своем собственном ТВ-шоу". Об этом, выступая перед своими сторонниками в штате Северная Каролина, заявила экс-госсекретарь Хиллари Клинтон, представляющая на выборах демократов. Она также упрекнула своего конкурента в непатриотичности.

"Для него все это игра. Как будто он живет в своем собственном телевизионном реалити-шоу про знаменитостей. Знаешь что, Дональд, это настоящая реальность, это настоящие люди и нужно будет принимать реальные решения", - сказала Клинтон.

В своей речи она упрекнула Трампа в нарушении прав рабочих и работавших на него мелких предпринимателей, а также в том, что ранее он называл зарплаты американцев слишком большими. По словам Клинтон, сейчас у ее оппонента новые советники, которые стараются, чтобы он "выглядел более по-президентски". "Но когда кто-то сразу раскрывается перед вами, верьте именно этому первому впечатлению", - призвала политик.

В среду Трамп и Клинтон отвечали на вопросы ветеранов вооруженных сил в эфире телеканала MSNBC. Миллиардер, в частности, отметил популярность президента РФ Владимира Путина. "Его рейтинг составляет 82%, согласно разным организациям, проводящим опросы общественного мнения, некоторые из них базируются как раз здесь (в США - прим. ТАСС)", - констатировал Трамп.

"Он предпочитает российского президента нашему американскому президенту. Это даже не просто не патриотично, это не просто оскорбительно для человека, который сейчас занимает этот пост. Это страшно и опасно", - утверждала экс-госсекретарь.