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Хаммонд: последствия Brexit не коснутся квалифицированных работников

Международная панорама
8 сентября, 23:31 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Игорь Броварник
Власти будут содействовать перемещению высококвалифицированных кадров между финансовыми институтами для поддержки инвестиций в экономику Великобритании
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ЛОНДОН, 8 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Меры правительства Великобритании по ограничению миграции из стран Евросоюза не коснутся высококвалифицированных работников и специалистов финансового сектора. Об этом  заявил министр финансов Соединенного Королевства Филип Хаммонд.

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"Мы не можем принять неконтролируемое свободное передвижение людей. Это политический результат референдума", - сказал он, подчеркнув, что при этом британские власти будут "содействовать перемещению высококвалифицированных кадров между финансовыми институтами для поддержки инвестиций в экономику Великобритании".

"Есть очень веские причины полагать, что в интересах всех экономик стран ЕС, в том числе экономики Великобритании, чтобы Лондон оставался финансовым центром Европы. Структуры, которые есть у нас в Лондоне, куда вплетены банки, фонды, страховые компании, юридические и консалтинговые фирмы, не смогут быть воссозданы где-либо еще, - продолжил Хаммонд. - Разрушить или нанести этому вред в погоне за неким ограниченным и гипотетически национальным превосходством, было бы ошибкой для всех наших партнеров из ЕС".

На состоявшемся 23 июня в Великобритании референдуме победу с результатом 51,9% против 48,1% одержали сторонники прекращения членства в ЕС. Как ожидается, активная стадия переговоров по вопросу Brexit между Лондоном и Брюсселем начнется в 2017 году.

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