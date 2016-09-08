Хаммонд: последствия Brexit не коснутся квалифицированных работников

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ЛОНДОН, 8 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Меры правительства Великобритании по ограничению миграции из стран Евросоюза не коснутся высококвалифицированных работников и специалистов финансового сектора. Об этом заявил министр финансов Соединенного Королевства Филип Хаммонд.
"Мы не можем принять неконтролируемое свободное передвижение людей. Это политический результат референдума", - сказал он, подчеркнув, что при этом британские власти будут "содействовать перемещению высококвалифицированных кадров между финансовыми институтами для поддержки инвестиций в экономику Великобритании".
"Есть очень веские причины полагать, что в интересах всех экономик стран ЕС, в том числе экономики Великобритании, чтобы Лондон оставался финансовым центром Европы. Структуры, которые есть у нас в Лондоне, куда вплетены банки, фонды, страховые компании, юридические и консалтинговые фирмы, не смогут быть воссозданы где-либо еще, - продолжил Хаммонд. - Разрушить или нанести этому вред в погоне за неким ограниченным и гипотетически национальным превосходством, было бы ошибкой для всех наших партнеров из ЕС".
На состоявшемся 23 июня в Великобритании референдуме победу с результатом 51,9% против 48,1% одержали сторонники прекращения членства в ЕС. Как ожидается, активная стадия переговоров по вопросу Brexit между Лондоном и Брюсселем начнется в 2017 году.