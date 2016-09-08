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AFP: в столице Йемена произошел взрыв, один человек погиб

Международная панорама
8 сентября, 23:37 UTC+3 КАИР КАИР 8, сентября. /ТАСС
Начиненная взрывчаткой автомашина взлетела на воздух близ блокпоста хуситов в жилом районе на западе города
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КАИР, 8 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере один человек погиб сегодня в результате взрыва заминированного автомобиля в столице Йемена Сане, которую контролируют шиитские мятежники (хуситы, сторонники движения "Ансар Аллах"). Как сообщило агентство AFP, еще три человека получили ранения.

Начиненная взрывчаткой автомашина взлетела на воздух близ блокпоста хуситов в жилом районе на западе города.

С августа 2014 года в Йемене не прекращается противостояние между властями страны, которых поддерживает Саудовская Аравия, и хуситами. В январе 2015 года сторонники "Ансар Аллах" захватили Сану, после чего президент страны Абд Раббо Мансур Хади был вынужден перебраться в Аден, который является сейчас временной столицей Йемена.

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