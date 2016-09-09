МИД Сирии: обвинения в применении войсками газа в Алеппо сфабрикованы

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БЕЙРУТ, 9 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Обвинения в адрес сирийских войск в применении ими отравляющего газа - хлора - в квартале Эс-Суккари в Алеппо являются сфабрикованными. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении МИД Сирии.
В нем указывается, что "враждебные Дамаску СМИ уже не первый раз пытаются очернить сирийские вооруженные силы". "Это делается всякий раз, когда правительственные войска добиваются побед на фронте", - подчеркивается в заявлении. "Правительство Сирии категорически отвергает эти обвинения и возлагает ответственность за применение отравляющих веществ против мирных граждан на банды террористов и те государства, которые продолжают их поддерживать", - говорится в документе.
МИД Сирии выражает готовность Дамаска "продолжать сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия, делегация которой находится сейчас в Дамаске и проводит расследование случаев применения отравляющих веществ в населенных пунктах в ходе конфликта".
Как сообщила ранее газета Daily Star, сирийская оппозиция, которая выступила с обвинениями в адрес правительственных войск, утверждает, что вертолеты сбросили во вторник бочковые бомбы с хлором на квартал Эс-Суккари в Алеппо. В результате якобы были госпитализированы 80 человек.
В заявлении МИД Сирии отмечается, что сразу после поступления этой информации власти "связались с медучреждениями Алеппо и установили, что никаких обращений граждан с симптомами удушья в городские больницы не было".