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МИД Сирии: обвинения в применении войсками газа в Алеппо сфабрикованы

Международная панорама
9 сентября, 1:42 UTC+3 БЕЙРУТ /Корр. ТАСС, Дмитрий Зеленин
Сирийская оппозиция утверждает, что вертолеты правительственных войск сбросили бочковые бомбы с хлором на квартал Эс-Суккари в Алеппо, в результате якобы были госпитализированы 80 человек
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БЕЙРУТ, 9 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Обвинения в адрес сирийских войск в применении ими отравляющего газа - хлора - в квартале Эс-Суккари в Алеппо являются сфабрикованными. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении МИД Сирии.

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В нем указывается, что "враждебные Дамаску СМИ уже не первый раз пытаются очернить сирийские вооруженные силы". "Это делается всякий раз, когда правительственные войска добиваются побед на фронте", - подчеркивается в заявлении. "Правительство Сирии категорически отвергает эти обвинения и возлагает ответственность за применение отравляющих веществ против мирных граждан на банды террористов и те государства, которые продолжают их поддерживать", - говорится в документе.

МИД Сирии выражает готовность Дамаска "продолжать сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия, делегация которой находится сейчас в Дамаске и проводит расследование случаев применения отравляющих веществ в населенных пунктах в ходе конфликта".

Как сообщила ранее газета Daily Star, сирийская оппозиция, которая выступила с обвинениями в адрес правительственных войск, утверждает, что вертолеты сбросили во вторник бочковые бомбы с хлором на квартал Эс-Суккари в Алеппо. В результате якобы были госпитализированы 80 человек.

В заявлении МИД Сирии отмечается, что сразу после поступления этой информации власти "связались с медучреждениями Алеппо и установили, что никаких обращений граждан с симптомами удушья в городские больницы не было".

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