Саакашвили: США могут построить новый аэропорт в Одесской области

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ОДЕССА, 9 сентября. /ТАСС/. Губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что с представителями США ведутся переговоры о строительстве в регионе нового аэропорта.
"Минфин (Украины) снова не выделяет деньги. Но параллельно мы работаем с американским департаментом авиации по строительству другого аэропорта. Это будет аэропорт не в черте города, там же будет и большой грузовой терминал", - сказал глава области на Черноморском контейнерном саммите.
Он также выразил надежду, что в Одессу в ближайшем будущем придут новые авиакомпании.
Саакашвили 12 июля пригрозил остановкой международного аэропорта Одессы из-за очень плохого состояния взлетно- посадочной полосы. По его словам, это связано с недостаточным госфинансированием.