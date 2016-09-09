Экс-главу пожарной службы ВВС США обвинили в разглашении данных о контракте Пентагона

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НЬЮ-ЙОРК, 9 сентября. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Прокуратура в американском штате Висконсин предъявила обвинения в мошенничестве и разглашении сведений о заказах Пентагона бывшему начальнику пожарной службы ВВС США Джеймсу Подолске. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте прокуратуры.
По данным властей, Подолске в 2013 году раскрыл информацию, касающуюся контракта Пентагона, некой компании, чтобы "дать ей конкурентное преимущество". Название фирмы не раскрывается, она фигурирует в деле как "Компания "А".
Кроме того, сотрудники прокуратуры обвиняют Подолске в том, что он в период с 2003 по 2013 год присвоил себе 133 тысячи долларов, которые намеревались направить на благотворительность 25 компаний и частных лиц.
Если 59-летний Подолске будет признан виновным по всем пунктам, ему может грозить тюремное заключение на срок до 25 лет и штраф в размере 500 тысяч долларов. Расследованием этого дела занимаются профильные отделы в структуре ВВС, ВМС США и Пентагона, а также ФБР. Дата начала судебного процесса пока не определена.