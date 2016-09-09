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В Северной Каролине начинается заочное голосование на выборах президента

Международная панорама
9 сентября, 3:33 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Игорь Борисенко
В США досрочное и заочное голосование разрешено в 34 штатах и федеральном округе Колумбия, различия лишь в том, что в каждом штате местные власти сами определяют дату его начала
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НЬЮ-ЙОРК, 9 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Голосование по почте на предстоящих 8 ноября президентских выборах допускается с сегодняшнего дня в штате Северная Каролина. Об этом сообщила  газета Hill, которая издается в Конгрессе.

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"Первая партия бюллетеней для заочного голосования будет опущена в почтовые ящики в пятницу, начнется 9-недельный период, на протяжении которого избиратели могут проголосовать либо по почте, либо досрочно, лично явившись на избирательный участок", - сообщает издание. С 15 сентября голосование по почте начнется в штате Алабама, 23 сентября штат Миннесота станет первым, где избиратели смогут лично явиться на участок и проголосовать досрочно, а днем позже досрочное голосование начнется в Южной Дакоте. К концу сентября этим правом смогут воспользоваться избиратели в 7 штатах.

По данным газеты, первый конверт с избирательным бюллетенем был отправлен еще до того, как это допускают законы Северной Каролины. Уроженец этого штата Франсуа Фарже, зарегистрированный как сторонник Республиканской партии и постоянно проживающий во Франции, заочно проголосовал еще в конце августа. Конверт с его бюллетенем получен в избиркоме Северной Каролины 26 августа.

В США досрочное и заочное голосование разрешено в 34 штатах и федеральном округе Колумбия, различия лишь в том, что в каждом штате местные власти сами определяют дату его начала. "Популярность такого голосования резко выросла в последние годы, - отметила газета "Хилл". - В 2000 году лишь каждый пятый избиратель пользовался этим правом. По мнению политолога из Университета штата Флорида Майкла Макдональда, на предстоящих выборах правом на досрочное голосование или голосование по почте воспользуются, по оценкам, около трети избирателей".

На выборах 8 ноября будет избран президент США, переизбраны все 435 членов палаты представителей и 34 из 100 сенаторов, губернаторы в 12 штатах и двух территориях (Пуэрто-Рико и Американское Самоа), а также мэры в 15 крупных городах.

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