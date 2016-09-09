WSJ: Клинтон с подачи Байдена настроится на позитивный лад перед выборами

НЬЮ-ЙОРК, 9 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон решила изменить тон предвыборной кампании, сделав ее более позитивной и эмоциональной. Главная задача такой трансформации - найти общий язык с избирателями, считающими экс-госсекретаря неискренней, и противопоставить ее негативу, который использует в своей кампании Дональд Трамп. Об этом сообщила в четверг электронная версия газеты The Wall Street Journal.

По оценке издания, новый крен в гонке соответствует совету, который дал на этой неделе Клинтон вице-президент США Джозеф Байден. "Мой совет Хиллари - открыться (широкой публике), позволить ей лучше понять твою душу. Потому что у нее есть душа", - отметил Байден в эфире телекомпании CNN.

Как подметила The Wall Street Journal, советники экс-госсекретаря винят СМИ в излишней склонности к скандалам, а потому и в игнорировании эмоциональных фрагментов в выступлениях бывшей первой леди. Советники рекомендуют Клинтон не упускать возможности демонстрировать электорату, что она понимает нюансы его проблем, знает, как их решить, и с оптимизмом смотрит в будущее.

Издание приводит мнение одного из ведущих в США специалистов в опросах общественного мнения Питера Харта. Он считает, что у Хиллари впечатляющий жизненный путь, о котором, правда, надо неустанно рассказывать. "Такое впечатление, что они (избирательный штаб Клинтон. - Прим. корр.) заняты только поиском плохого в Трампе. Избиратели уже давно все поняли и так. Если она победит (на выборах 8 ноября. - Прим. корр.) на негативной волне, то у нее не останется ничего, чтобы сплотить народ", - пояснил социолог.

Согласно последнему опросу, проведенному телеканалом CNN совместно с исследовательской службой ORC, в общенациональном масштабе Трамп опережает Клинтон по популярности среди избирателей на 2% (45% против 43%).