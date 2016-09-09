КНДР провела очередное ядерное испытание

СЕУЛ, 9 сентября. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Правительство Республики Корея пришло к выводу, что КНДР провела очередное, пятое по счету ядерное испытания.

Как сообщает агентство Рёнхап, об этом заявил представитель министерства национальной обороны РК.

"После проведенного анализа мы пришли к выводу, что Север осуществил испытание ядерной бомбы", - приводит агентство его слова.

Источник отметил, что южнокорейские военные оценивают мощность взрыва приблизительно в 10 килотонн.

Данные расходятся

По данным Национального метеорологического бюро КНДР, в стране в это время произошло землетрясение магнитудой 5,3. Сахалинские сейсмологи также зафиксировали толчки, однако магнитуда составила 4,8 балла. "Подземный толчок произошел в 11:29 сахалинского времени (03:29 мск) в координатах 41,2 с.ш, 128,5 в.д. на глубине 12 км", - сообщили на сейсмостанции Южно-Сахалинск.

Сейсмологи на Камчатке оценили магнитуду землетрясения в 4,1.

Экстренное совещание

Правительство Республики Корея проведет экстренное собрание Совета национальной безопасности в связи с возможным осуществлением КНДР очередного ядерного испытания.

"Собрание пройдет в резиденции президента в Сеуле под председательством премьер-министра Хван Гё Ана", - сказал он, напомнив, что Пак Кын Хе в настоящее время находится в зарубежном турне. "Премьер в этой связи отменил все другие запланированные на сегодня дела", - заметил представитель администрации.

"В ходе встречи будут обсуждаться последствия возможного проведения Северной Кореей ядерного испытания для безопасности Республики Корея, а также его влияние на международные отношения. Участники также обсудят возможные ответные шаги, в том числе в Совете Безопасности ООН", - подчеркнул он.

Экстренное совещание намерены провести власти Японии, которые также считают землетрясение в КНДР очередным ядерным испытанием.

Уровень радиации

Изменений радиационного фона на территории Приморского края не зафиксировано. Регистрируемый уровень радиации составляет 10-12 мкр/ч при норме до 30 мкр/ч, сообщил ТАСС пресс-секретарь краевого гидрометцентра Александр Чулков.

"Уровень радиации регистрируемый во всех районах Приморья, сегодня составляет 10-12 мкр/ч при норме до 30 мкр/ч", - сказал представитель гидрометцентра.

Чулков подчеркнул, что над регионом господствуют ветра северного направления, что исключает перенос воздушных масс со стороны Корейского полуострова.

Министерство окружающей среды Японии также не зафиксировало изменений в уровне радиации на территории страны.

Япония направляет протест КНДР

Япония по дипломатическим каналам в Пекине передала КНДР решительный протест в связи с возможным новым ядерным испытанием Севера. Об этом сообщило агентство Киодо.

Отмечается, что протест был передан до официального подтверждения факта испытания, поскольку "вероятность того, что Северная Корея действительно провела испытания крайне высока".