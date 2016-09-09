New York Times дважды ошиблась, критикуя политика, не знавшего Алеппо

НЬЮ-ЙОРК, 9 сентября. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Газета New York Times, которая является одной из самых авторитетных в США, подвергла резкой критике кандидата в президенты от Либертарианской партии Гэри Джонсона, спросившего в интервью, что такое Алеппо, однако и сама в статье на данную тему дважды неправильно назвала этот сирийский город. Злополучный материал был опубликован в ее электронной версии в четверг.

В нем подчеркивается, что Джонсон "продемонстрировал удивительный пробел в знаниях, касающихся международной политики, когда не смог ответить на простой вопрос по поводу кризиса в сирийском Алеппо". Издание отметило, что имевший место курьез может оказать крайне негативное влияние на предвыборную кампанию политика или даже полностью поставить на ней крест. Между тем позже в статью были внесены две корректорские правки.

В первом случае говорилось, что в более ранней версии материала "Алеппо был неверно назван де-факто столицей "Исламского государства" (ИГ, террористическая группировка, запрещенная в РФ)". "Это Ракка, которая находится на севере Сирии, не Алеппо", - констатировал корректор. Во второй правке разъяснялось, что столицей Сирии является Дамаск, а не Алеппо, как это было ошибочно указано прежде.

В материале New York Times также отмечалось, что Джонсона высмеяли СМИ и пользователи социальных сетей после того, как он продемонстрировал незнание географии Сирии. Не менее едким насмешкам подверглась и сама New York Times. Так, американская телекомпания Fox News констатировала, что газета "указала на прокол Джонсона, но и сама допустила ошибку и не один раз, а дважды".

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Интервью кандидата в президенты от Либертарианской партии вышло в эфир в четверг утром. Джонсону был задан вопрос о том, как бы он поступил в связи с ситуацией в Алеппо, если бы стал хозяином Белого дома. Политик, который в прошлом был губернатором штата Нью-Мексико, ответил: "А что такое Алеппо?" Позже он распространил заявление, в котором указал, что неправильно понял журналиста.

Джонсон является аутсайдером президентской гонки: средний рейтинг его популярности составляет менее 10%. Согласно последним социологическим опросам, в борьбе за голоса избирателей с большим отрывом лидируют два кандидата - республиканец Дональд Трамп и представитель Демократической партии Хиллари Клинтон.