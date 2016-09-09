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Президент Южной Кореи обсудила с Обамой ядерное испытание КНДР

Международная панорама
9 сентября, 6:37 UTC+3 СЕУЛ СЕУЛ 9, сентября. /ТАСС
Ранее Пак Кын Хеи также подтвердила факт того, что Северная Корея провела новое ядерное испытание
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СЕУЛ, 9 сентября. /ТАСС/. Президент Южной Кореи Пак Кын Хе по телефону обсудила с президентом США Бараком Обамой новое ядерное испытание, проведенное КНДР. Об этом сообщило южнокорейское агентство Рёнхап.

Подробностей беседы глав государств на данный момент не приводится.

Ранее президент Южной Кореи также подтвердила факт того, что КНДР провела новое ядерное испытание.

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Ядерные испытания в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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