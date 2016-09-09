В КНДР отмечается 68-я годовщина образования народной республики

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ПХЕНЬЯН, 9 сентября. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. В КНДР возлагают цветы к статуям и мозаичным панно, посвященным Ким Ир Сену и Ким Чен Иру, по случаю национального праздника - 68-й годовщины образования народной республики.
В Пхеньяне состоялось торжественное собрание, на котором выступил премьер-министр Пак Бон Дю. Глава правительства, сообщает информационное агентство ЦТАК, напомнил о заслугах Ким Ир Сена и Ким Чен Ира в создании социалистической Кореи и укреплении вооруженных сил страны.
"Благодаря их мудрой политике Корейская народная армия превратилась в несравненные революционные вооруженные силы, а КНДР в могучую военную державу", - приводит ЦТАК слова Пак Бон Дю. Он также добавил, что КНДР "переживает расцвет в деле создания мощного социалистического государства под руководством Ким Чен Ына".
Кабинет министров устроили прием в честь прибывших в Пхеньян многочисленных делегаций зарубежных Обществ по изучению идей чучхе, в том числе из России, Великобритании, Германии, Индии, Непала, Шри-Ланки, Нигерии, Японии, других стран. На имя председателя Трудовой партии Кореи и Госсовета КНДР Ким Чен Ына поступают многочисленные поздравительные телеграммы от различных политических и общественных деятелей.
На городских улицах вывешены государственные флаги КНДР и алые полотнища ТПК с изображением серпа, молота и кисти художника, означающих единство рабочих, крестьян и интеллигенции. На стадионах и спортивных площадках проходят спортивные состязания, открыты магазины, кинотеатры, кафе и рестораны.
Газеты КНДР в эти дни публикуют серии статей о преимуществах социалистического строя корейского образца, призывают народ "активно участвовать в создании высоко цивилизованного государства" под руководством Ким Чен Ына.
Трудовая партия Кореи (КНДР). Досье