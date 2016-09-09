Пять малайзийских заложников сбежали от террористов из группировки

СИНГАПУР, 9 сентября. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Пять малайзийских заложников, похищенных боевиками террористической группировки "Абу Сайяф" два месяца назад, сумели сбежать. Об этом сообщил малайзийской газете Star представитель координационного центра по освобождению заложников на территории Филиппин Октавио Динампо.

По его словам, действующие на юге архипелага экстремисты "в настоящее время не могут следить за заложниками из-за крупномасштабной антитеррористической операции, развернутой Вооруженными силами Филиппин в провинции Сулу". По его информации, сбежавшие малайзийцы все еще находятся в тропических лесах острова Холо, однако "Абу Сайяф" уже не представляет угрозы для них.

Между тем представитель координационного центра "выразил серьезную обеспокоенность относительно судьбы других заложников, в числе которых граждане Индонезии, Малайзии Норвегии, Филиппин". По его словам, в связи с проводимой операцией "боевикам постоянно приходится менять места дислокации и заложникам приходится следовать за ними, не имея достаточного количества продовольствия, воды".

Филиппинские власти на этой неделе увеличили армейскую группировку в провинции Сулу до 9 тыс. человек. Как ожидается, полная ликвидация "Абу Сайяф" должна быть завершена до конца года. Между тем ранее группировка обещала привлечь на свою сторону до 1 тыс. боевиков. Затем в городе Давао, на юге страны, прогремел взрыв на одном из рынков, в результате которого 14 человек погибли, 79 пострадали.

Ранее члены "Абу Сайяф" также присягнули на верность главарю террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).