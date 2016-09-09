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ТОКИО, 9 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. КНДР могла преуспеть в создании компактной ядерной боеголовки и общей миниатюризации технологий ядерного вооружения. Такое мнение высказала министр обороны Японии Томоми Инада.
"Основываясь на том, как северокорейские технологии совершенствовались с каждым ядерным испытанием, мы не можем отвергать возможности, что Северная Корея добилась миниатюризации ядерных военных технологий и преуспела в создании компактной ядерной боеголовки", - подчеркнула она.
Инада также назвала маловероятной возможность испытания Севером водородной бомбы. "Учитывая магнитуду землетрясения, объявленную метеорологическим управлением, вряд ли это было испытание водородной бомбы", - отметила она.
КНДР провела свое пятое ядерное испытание. С таким официальным утверждением выступили официальные лица Японии и Южной Кореи. Официальных заявлений со стороны Пхеньяна на данный момент не поступало.