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КНДР могла преуспеть в создании компактной ядерной боеголовки

Международная панорама
9 сентября, 7:36 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Игорь Беляев
Министр обороны Японии Томоми Инада также назвала маловероятной возможность испытания Севером водородной бомбы
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© EPA/JEON HEON-KYUN

ТОКИО, 9 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. КНДР могла преуспеть в создании компактной ядерной боеголовки и общей миниатюризации технологий ядерного вооружения. Такое мнение высказала министр обороны Японии Томоми Инада.

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"Основываясь на том, как северокорейские технологии совершенствовались с каждым ядерным испытанием, мы не можем отвергать возможности, что Северная Корея добилась миниатюризации ядерных военных технологий и преуспела в создании компактной ядерной боеголовки", - подчеркнула она.

Инада также назвала маловероятной возможность испытания Севером водородной бомбы. "Учитывая магнитуду землетрясения, объявленную метеорологическим управлением, вряд ли это было испытание водородной бомбы", - отметила она.

КНДР провела свое пятое ядерное испытание. С таким официальным утверждением выступили официальные лица Японии и Южной Кореи. Официальных заявлений со стороны Пхеньяна на данный момент не поступало.

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