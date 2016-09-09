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Олланд решительно осудил проведение нового ядерного испытания в КНДР

Международная панорама
9 сентября, 8:40 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 9, сентября. /ТАСС
Президент Франции также призвал Совет Безопасности ООН рассмотреть это нарушение его резолюций
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ПАРИЖ, 9 сентября. /ТАСС/. Президент Франции Франсуа Олланд "решительно осуждает" проведение нового ядерного испытания в КНДР. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении Елисейского дворца, информирует агентство France-Presse.

"Международное сообщество должно объединиться перед лицом этой новой провокации, которая произошла после единогласного осуждения со стороны Совета Безопасности (ООН) испытаний баллистических ракет, проведенных КНДР в понедельник", - говорится в документе.

Президент Франции также "призвал Совет Безопасности ООН рассмотреть это нарушение его резолюций", отмечается в сообщении.

Ранее КНДР официально объявила о проведении очередного ядерного испытания. Соответствующее сообщение было распространено в пятницу северокорейским информагентством ЦТАК.

Ядерная программа КНДР. Досье

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Ядерные испытания в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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