Олланд решительно осудил проведение нового ядерного испытания в КНДР

ПАРИЖ, 9 сентября. /ТАСС/. Президент Франции Франсуа Олланд "решительно осуждает" проведение нового ядерного испытания в КНДР. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении Елисейского дворца, информирует агентство France-Presse.

"Международное сообщество должно объединиться перед лицом этой новой провокации, которая произошла после единогласного осуждения со стороны Совета Безопасности (ООН) испытаний баллистических ракет, проведенных КНДР в понедельник", - говорится в документе.

Президент Франции также "призвал Совет Безопасности ООН рассмотреть это нарушение его резолюций", отмечается в сообщении.

Ранее КНДР официально объявила о проведении очередного ядерного испытания. Соответствующее сообщение было распространено в пятницу северокорейским информагентством ЦТАК.

Ядерная программа КНДР. Досье