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Пекин решительно выступает против ядерных испытаний КНДР

Международная панорама
9 сентября, 8:50 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Олег Трутнев
Ранее КНДР официально объявила о проведении очередного ядерного испытания
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ПЕКИН, 9 сентября. /Корр. ТАСС Олег Трутнев/. Китай решительно выступает против ядерных испытаний КНДР.

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Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД КНР.

"Сегодня КНДР, невзирая на возражения мирового сообщества, в очередной раз провела ядерные испытания. Китайское правительство решительно выступает против этого. Мы настаиваем, чтобы северокорейская сторона неуклонно соблюдала обещание о денуклеаризации", - отмечает МИД.

В заявлении подчеркивается, что Китай твердо стремится к денуклеаризации Корейского полуострова и выступает за решение данного вопроса путем шестисторонних переговоров.

Ранее КНДР официально объявила о проведении очередного ядерного испытания. Соответствующее сообщение было распространено сегодня северокорейским информагентством ЦТАК.

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