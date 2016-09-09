Пекин решительно выступает против ядерных испытаний КНДР

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ПЕКИН, 9 сентября. /Корр. ТАСС Олег Трутнев/. Китай решительно выступает против ядерных испытаний КНДР.
Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД КНР.
"Сегодня КНДР, невзирая на возражения мирового сообщества, в очередной раз провела ядерные испытания. Китайское правительство решительно выступает против этого. Мы настаиваем, чтобы северокорейская сторона неуклонно соблюдала обещание о денуклеаризации", - отмечает МИД.
В заявлении подчеркивается, что Китай твердо стремится к денуклеаризации Корейского полуострова и выступает за решение данного вопроса путем шестисторонних переговоров.
Ранее КНДР официально объявила о проведении очередного ядерного испытания. Соответствующее сообщение было распространено сегодня северокорейским информагентством ЦТАК.