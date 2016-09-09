Назарбаев: в новом правительстве Казахстана больших перемен не будет

АСТАНА, 9 сентября. /ТАСС/. Все вопросы с назначениями нового состава правительства Казахстана будут решены без задержек, больших перемен в нем не предвидится. Об этом заявил на расширенном заседании кабинета министров глава государства Нурсултан Назарбаев.

"В связи с освобождением Карима Масимова от должности премьер-министра сейчас правительство находится в отставке, - приводит слова президента "Казинформ". - Мы все вопросы с назначениями нового состава решим, не затягивая, и думаю, больших перемен не будет, так как правительство в сложное время выполняет свою работу, исполняет все поручения".

Назарбаев объяснил, почему назначил Масимова на пост председателя Комитета национальной безопасности. "Вы видите изменения в правительстве, и у этого есть своя логика, что связано с необходимостью усиления, повышения уровня безопасности", - подчеркнул он.

Глава государства добавил, что с согласия Масимова, "учитывая его опыт и знание обстановки в республике, он был назначен на этот ответственный сектор в сложный период".

Необходимо выйти из кризиса

Выход для вывода экономики Казахстана из кризиса нужно найти, чтобы не допустить снижения уровня благосостояния народа, призвал Назарбаев.

"Все страны, экспортирующие сырье, испытывают трудности, и Казахстан в том числе, - отметил он.- В этой ситуации нужно найти выход, вывести экономику из кризиса, сделать все, чтобы не допустить снижения благосостояния казахстанцев".

По словам главы государства, проведена "определенная работа, чтобы не допустить спада в экономике Казахстана, и мы сегодня собрались для того, чтобы оценить социальную ситуацию в стране, и решить, какие еще нужно принять меры, какую нужно провести работу".

О постепенном снижении инфляционных процессов сообщил на заседании министр национальной экономики Куандык Бишимбаев. "Годовая инфляция достигла своего максимума в июле - 17,7%, и постепенно начала снижаться, в августе месячная инфляция замедлилась до 0,2% и с начала года она составила 5,4%", - отметил министр. Бишимбаев также сообщил, что благодаря реализуемым программам и антикризисным мерам создано и сохранено более 170 тысяч рабочих мест, в том числе 114 тысяч постоянных (более 65,0%). "Все это позволило не допустить роста безработицы, которая сохраняется на уровне 5%", - добавил он.

В четверг Назарбаев произвел перестановки в правительстве. Указом президента первый вице-премьер Казахстана Бакытжан Сагинтаев был назначен временно исполняющим обязанности премьер-министра республики, а Карим Масимов занял должность председателя Комитета национальной безопасности республики.

Назарбаев поручил правительству исполнять свои обязанности до утверждения нового состава кабинета министров.