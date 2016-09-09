Власти КНДР объявили о ядерном испытании во время национального праздника

ПХЕНЬЯН, 9 сентября. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. КНДР провела испытание для оценки мощности новой ядерной боеголовки, созданной специалистами Института по проблемам ядерных вооружений, во время национального праздника - 68-й годовщины образования республики.

Как отмечается в распространенном сообщении ЦТАК, тест прошел на северном ядерном полигоне "в соответствии с планами Трудовой партии Кореи по созданию стратегических ядерных сил".

Центральный комитет ТПК поздравил ученых, принимавших участие в испытании. По утверждению ЦТАК, взрыв "не оказал негативного влияния на окружающую среду, утечка радиоактивных материалов не зафиксирована".

Испытание ядерной боеголовки, подчеркивается в сообщении, "стало демонстрацией воли Трудовой партии Кореи и корейского народа принять самые решительные контрмеры в ответ на давление, санкции и угрозы в отношении народной республики со стороны враждебных сил во главе с США".

В КНДР возлагают цветы к статуям Ким Ир Сена и Ким Чен Ира

Жители КНДР широко отмечают национальный праздник. В Пхеньяне возлагают цветы к статуям и мозаичным панно, посвященным Ким Ир Сену и Ким Чен Иру. Состоялось торжественное собрание, на котором выступил премьер-министр Пак Бон Дю.

Глава правительства напомнил о заслугах руководителей страны в создании социалистической Кореи и укреплении вооруженных сил страны.

"Благодаря их мудрой политике Корейская народная армия превратилась в несравненные революционные вооруженные силы, а КНДР - в могучую военную державу", - приводит ЦТАК слова Пак Бон Дю. Он также добавил, что КНДР "переживает расцвет в деле создания мощного социалистического государства под руководством Ким Чен Ына".

На имя лидера КНДР поступили поздравительные телеграммы от многих общественных и политических деятелей.

Пхеньян отвергает резолюции и заявления СБ ООН

7 сентября представитель МИД КНДР сообщил, что Пхеньян будет добиваться "новых поэтапных успехов в деле укрепления ядерных сил в этом историческом году, в начале которого страна провела первое испытание водородной бомбы". Он также отверг одобренный Советом Безопасности ООН документ с осуждением осуществленных в стране 5 сентября запусков баллистических ракет. В Пхеньяне, подчеркнул представитель МИД, считают заявление СБ ООН "посягательством на достоинство, право на существование и самооборону, а также суверенитет КНДР".

Дипломат подверг критике Совбез за "нежелание упоминать о преступных действиях США, которые проводят нацеленные на агрессию военные маневры и направляют на Корейский полуостров стратегические ядерные" силы. "Такая позиция СБ ООН, играющего на руку Вашингтону, лишена всякой логики", - подчеркнул он

СБ ООН осудил очередные ракетные испытания, проведенные КНДР 5 сентября, назвав их грубым нарушением своих резолюций и международных обязательств, возложенных на Пхеньян. Члены Совбеза вновь пригрозили северокорейскому руководству "дальнейшими существенными мерами" в дополнение к суровым санкциям, введенным в отношении страны.