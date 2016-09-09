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Филиппины разрешили кораблям из Индонезии уничтожать пиратов в филиппинских водах

Международная панорама
9 сентября, 10:39 UTC+3 СИНГАПУР /Корр. ТАСС, Евгений Соловьев
Ранее Малайзия и Филиппины договорились о координации морского патрулирования, а также учреждении антикризисного центра для незамедлительной реакции при разбойных нападениях на море
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СИНГАПУР, 9 сентября. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Корабли береговой охраны Индонезии смогут заходить в территориальные воды Филиппин в случае преследования пиратов. Об этом заявил в пятницу президент Филиппин Родриго Дутерте в Джакарте, куда он прибыл с первым зарубежным официальным визитом после избрания на высший государственный пост.

"Если случайно они войдут в филиппинские территориальные воды, то смогут продолжить преследования, чтобы уничтожить пиратов", - сказал Дутерте, слова которого приводит издание "Стрейтс таймс".

Как ожидается, глава государства обсудит 9 сентября в Джакарте с президентом Индонезии Джоко Видодо совместные действия по обеспечению безопасности на море, а также борьбе с транснациональной преступностью. Ранее Малайзия и Филиппины договорились о координации морского патрулирования, а также учреждении антикризисного центра для незамедлительной реакции при разбойных нападениях на море.

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