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В Киеве произошло столкновение полиции с радикалами из "Азова"

Международная панорама
9 сентября, 12:02 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 9, сентября. /ТАСС
В результате происшествия пострадали двое полицейских
Материал из 1 страницы
© Зураб Джавахадзе/ТАСС, архив

КИЕВ, 9 сентября. /ТАСС/. Двое полицейских пострадали в пятницу в результате столкновения сотрудников правоохранительных органов и радикалов из так называемого гражданского корпуса "Азов" возле офиса строительной компании "Киевгорстрой". Об этом сообщил начальник столичного управления Национальной полиции Андрей Крищенко.

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"Было заблокировано здание (офиса "Киевгорстроя" - прим. ТАСС), полиция прибыла, разблокировала здание. В ответ представители "Азова" начали забрасывать полицию дымовыми шашками, петардами, взрывпакетами, был применен слезоточивый газ, - рассказал начальник столичной полиции в эфире телеканала "112. Украина". - Три человека задержано, пострадали двое полицейских".

Он также сообщил, что "возбуждено уголовное дело по статьям "Хулиганство" и "Сопротивление и нападение на сотрудника полиции".

По данным СМИ, представители "Азова" еще накануне вечером решили "вступиться" за жителей Святошинского района Киева в их конфликте со строительной компанией, которая начала застройку территории бывшей автостоянки. Радикалы, пытаясь вытеснить застройщиков, зажгли файеры и сломали ограждения площадки. В ходе конфликта около 30 радикалов "Азова" получили ранения различной степени тяжести.

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