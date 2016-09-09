Глава минэнерго Украины заявил о почти полном погашении долгов перед шахтерами

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КИЕВ, 9 сентября. /ТАСС/. Задолженность по оплате труда перед украинскими шахтерами со стороны государства снизилась до уровня фонда месячной зарплаты. Об этом в пятницу в парламенте заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик.
"Мы закрыли (в августе) почти 400 млн гривен ($15 тысяч) заработной платы шахтеров. На сегодняшний день задолженность составляет 355 млн гривен ($13,3 тысячи), что чуть более фонда месячной зарплаты", - сообщил Насалик.
Министр пообещал, что в ближайшее время правительство полностью снимет вопрос о долгах перед шахтерами.
Кроме того, добавил Насалик, правительством Украины "разработана программа развития угольной промышленности, которая предполагает не только развитие, но и ликвидацию части шахт с адаптацией шахтеров и приватизацию (нескольких шахт - прим. ТАСС)".
Около двух недель назад горняки шахт в подконтрольных Киеву районах Донецкой области проводили акции протеста, требуя выплатить долги по зарплате. С 4 августа шахтеры госпредприятий "Красноармейскуголь" и "Селидовуголь" отказались работать и объявили голодовку в здании минэнерго в Киеве. Один из участников акции 9 августа совершил попытку самосожжения. В дальнейшем голодовка была прекращена.
По информации главы независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца, горняки шахт "Селидовуголь" не получали зарплату четыре месяца, а сумма задолженности только по этому предприятию составляла почти 60 млн гривен ($2,2 млн). Кабинет министров Украины 10 августа выплатил шахтерам 200 млн гривен ($7,5 млн) задолженности по зарплатам, а позднее еще столько же.
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