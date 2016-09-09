В ДНР и ЛНР началась процедура выдвижения кандидатов для участия в праймериз

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ДОНЕЦК, 9 сентября. /ТАСС/. Выдвижение кандидатов для участия в предстоящем 2 октября предварительном общественном голосовании (праймериз) официально началось 9 сентября в провозглашенной Донецкой народной республике. Также выдвижение кандидатов для участия в праймериз началось в провозглашенной Луганской народной республике (ЛНР).
Как сообщает Донецкое агентство новостей, претендентам необходимо предоставить в территориальные избирательные комиссии уведомление о самовыдвижении, копию паспорта, справку об отсутствии судимости, заявление о согласии на обработку персональных данных и автобиографию. После этого кандидат на участие в предварительном голосовании должен собрать подписи избирателей в свою поддержку. Их количество строго оговорено документами, утвержденными Временной избирательной комиссией (ВрИК).
Процедура выдвижения кандидатов продлится до 13 сентября.
Предварительное общественное голосование предшествует местным выборам в Донбассе. Они не противоречат Минским соглашениям, носят предварительный характер и призваны прояснить общие настроения и предпочтения жителей. Праймериз проводятся в соответствии со стандартами ОБСЕ. Их проведение могут мониторить официальные наблюдатели от кандидатов, а также официальные наблюдатели от БДИПЧ ОБСЕ, других иностранных и международных организаций и иностранных государств.
ВрИК вправе приглашать для наблюдения за голосованием и представителей политических партий Украины, РФ и стран ЕС.
Также выдвижение кандидатов для участия в праймериз в рамках кампании по подготовке выборов в местные органы самоуправления началось в пятницу в провозглашенной Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщило агентство Луганскинформцентр (ЛИЦ).
"Процедура выдвижения на сегодняшний день запланирована в соответствии с постановлениями Временной избирательной комиссии с 9 по 13 сентября. Она фактически уже стартовала сегодня с 8 утра и окончится, соответственно, 13 числа вечером, в 18:00", - приводит агентство слова заместителя министра юстиции ЛНР Виталия Седых.
"Дата предварительного общественного голосования была определена организационным комитетом еще 26 июля. Это 2 октября этого года", - напомнил он.
Временная избирательная комиссия 8 сентября приняла ряд постановлений по проведению предварительного общественного голосования. В частности, утвержден порядок самовыдвижения и регистрации участников голосования.
Глава ЛНР Игорь Плотницкий 4 июля заявил о проведении в республике предварительного общественного голосования для выбора кандидатов в органы местного самоуправления (праймериз). Ранее он отмечал, что ЛНР проведет местные выборы, если Киев даже под давлением Запада откажется выполнить политическую часть Минских соглашений, в которой проведение выборов в Донбассе является одним из основных пунктов.