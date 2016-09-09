Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.09:
$ 64.16
€ 72.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава МИД Эстонии уходит в отставку, чтобы баллотироваться в президенты

Международная панорама
9 сентября, 11:58 UTC+3 ТАЛЛИН ТАЛЛИН 9, сентября. /ТАСС
О своем решении бороться за пост главы государства Марина Кальюранд объявила в пятницу
Материал из 1 страницы

ТАЛЛИН, 9 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Эстонии Марина Кальюранд уходит с поста главы МИД и будет баллотироваться в президенты страны. Об этом сообщил премьер-министр, председатель Партии реформ Таави Рыйвас.

"Марина Кальюранд сообщила о своем решении баллотироваться в президенты утром в пятницу", - сказал он.

По его словам, Кальюранд также выразила желание уйти в отставку с поста министра иностранных дел.

Смотрите также

Парламент Эстонии не смог избрать президента страны
Избирком Эстонии зарегистрировал трех кандидатов для участия в президентских выборах
Сийм Каллас выдвинут кандидатом на второй тур выборов президента Эстонии

"Я не считаю это необходимым и попросил ее спокойно все обдумать", - уточнил премьер.

Ранее глава МИД Эстонии обратилась к правящей Партии реформ за разъяснениями, почему та отказала ей в поддержке на президентских выборах. До этого премьер Рыйвас заявлял, что на стадии Коллегии выборщиков партия намерена поддержать беспартийную Кальюранд.

В августе парламент Эстонии (Рийгикогу) так и не смог избрать нового президента страны. Ни одному из кандидатов не удалось заручиться поддержкой хотя бы двух третей депутатов. Теперь для избрания президента 24 сентября будет созвана коллегия выборщиков. В нее войдут 335 человек, в том числе депутаты парламента и представители советов местных самоуправлений.

Перед коллегией предстанут два кандидата, показавшие наилучшие результаты на выборах в парламенте - Сийм Каллас, а также выдвинутая крупнейшей оппозиционной Центристской партией Майлис Репс. Кроме того, члены коллегии смогут выдвинуть и других кандидатов.

Текущие выборы президента являются плановыми. Полномочия действующего главы государства Тоомаса Хендрика Ильвеса истекают в октябре. Новый президент станет четвертым по счету после восстановления независимости страны. С 1992 по 2001 год этот пост занимал Леннарт Мери, с 2001 по 2006 год - Арнольд Рюйтель, а с 2006 года - Ильвес.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Эстония
В других СМИ
Реклама
Фото
На церемонии прощания с президентом Узбекистана Исламом Каримовым
9
Ислама Каримова похоронили в самаркандском мемориальном комплексе Шахи Зинда
9
К посольству Узбекистана в Москве с утра приносят цветы
4
Импичмент "железной даме": как в Бразилии отправили в отставку президента
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Узнай, как в мире выбирают парламент
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Я все равно буду делать свое дело": первое интервью Кузнецовой на посту омбудсмена
2
Федерация бокса окажет материальную помощь родным боксера Романчука
3
Боксер Роман Романчук скончался на 38-м году жизни
4
Главный тренер сборной РФ по боксу отстранен от должности
5
Песенный конкурс "Евровидение-2017" пройдет в Киеве
6
"Нам всем очень повезло с этим назначением": реакция на смену детского омбудсмена
7
Два сотрудника мэрии Омска задержаны при получении крупной взятки
Темы дня
Реклама