Глава МИД Эстонии уходит в отставку, чтобы баллотироваться в президенты

ТАЛЛИН, 9 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Эстонии Марина Кальюранд уходит с поста главы МИД и будет баллотироваться в президенты страны. Об этом сообщил премьер-министр, председатель Партии реформ Таави Рыйвас.

"Марина Кальюранд сообщила о своем решении баллотироваться в президенты утром в пятницу", - сказал он.

По его словам, Кальюранд также выразила желание уйти в отставку с поста министра иностранных дел.

"Я не считаю это необходимым и попросил ее спокойно все обдумать", - уточнил премьер.

Ранее глава МИД Эстонии обратилась к правящей Партии реформ за разъяснениями, почему та отказала ей в поддержке на президентских выборах. До этого премьер Рыйвас заявлял, что на стадии Коллегии выборщиков партия намерена поддержать беспартийную Кальюранд.

В августе парламент Эстонии (Рийгикогу) так и не смог избрать нового президента страны. Ни одному из кандидатов не удалось заручиться поддержкой хотя бы двух третей депутатов. Теперь для избрания президента 24 сентября будет созвана коллегия выборщиков. В нее войдут 335 человек, в том числе депутаты парламента и представители советов местных самоуправлений.

Перед коллегией предстанут два кандидата, показавшие наилучшие результаты на выборах в парламенте - Сийм Каллас, а также выдвинутая крупнейшей оппозиционной Центристской партией Майлис Репс. Кроме того, члены коллегии смогут выдвинуть и других кандидатов.

Текущие выборы президента являются плановыми. Полномочия действующего главы государства Тоомаса Хендрика Ильвеса истекают в октябре. Новый президент станет четвертым по счету после восстановления независимости страны. С 1992 по 2001 год этот пост занимал Леннарт Мери, с 2001 по 2006 год - Арнольд Рюйтель, а с 2006 года - Ильвес.