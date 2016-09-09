Мэрия Баку разрешила оппозиции митинг против изменений в конституцию

БАКУ, 9 сентября. /Корр. ТАСС Севиндж Абдуллаева/. Бакинская мэрия дала разрешение оппозиционному Национальному совету демократических сил (НС) Азербайджана провеcти в воскресенье митинг в связи с предстоящим 26 сентября референдумом о внесении изменений в конституцию страны.

"Исполнительная власть Баку дала разрешение на проведение 11 сентября митинга на стадионе спортивно-оздоровительного комплекса в Ясамальском районе (бывший стадион "Мехсул"), - сообщило бакинское информагентство Report

Созданный в 2013 году НС включает ряд оппозиционных партий, самой крупной из которых является Партия Народного фронта Азербайджана. Руководит НС профессор истории Джамиль Гасанли. По имеющимся данным, оппозиция выйдет на митинг с лозунгами против предлагаемых изменений в основной закон страны.

Изменения в конституцию Азербайджана инициированы президентом страны Ильхамом Алиевым. Предложенный им проект предусматривает внесение поправок в 23 статьи основного закона и дополнение его шестью новыми статьями. В частности предлагается увеличить срок полномочий президента страны с пяти до семи лет. Кроме того, в проекте содержится пункт об исключении из конституции положения о том, что президентом Азербайджана может быть избран гражданин страны не моложе 35 лет.

Проект предусматривает введение должностей первого вице-президента и вице-президентов. Предлагается также внести в основной закон положения о наделении президента правом роспуска Милли Меджлиса (парламента) страны и объявления внеочередных выборов главы государства. Кроме того, в документ включен пункт, предоставляющий гражданам страны право избираться в парламент не с 25 лет, как сейчас, а с 18 лет.

Действующая конституция Азербайджана принята в ноябре 1995 года. С того времени референдумы о внесении изменений и дополнений в основной закон проводились в 2002 году и 2009-м.