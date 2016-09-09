В Хиросиме и Нагасаки проходят демонстрации против ядерного испытания КНДР

Пожары на севере Иркутской области вызвали сильное задымление в БратскеСибирь 9 сентября, 13:39
"Я все равно буду делать свое дело": первое интервью Кузнецовой на посту омбудсменаПолитика 9 сентября, 13:29
Контейнерооборот портов РФ в январе-августе 2016 г. сократился на 0,7%Транспорт 9 сентября, 13:27
Фильм Кончаловского получил высокую оценку на Венецианском кинофестивалеКультура 9 сентября, 13:19
Медведев поручил главе Забайкалья подготовить предложения о ликвидации долгов по зарплатеСибирь 9 сентября, 13:18
Устранена причина сбоя на 110 комплексах фотовидеофиксации МосквыОбщество 9 сентября, 13:09
Баталина обещает при победе ЕР на выборах продолжение системной семейной госполитикиПолитика 9 сентября, 13:06
Генштаб: летчики активно использовали сирийский опыт на учениях "Кавказ-2016"Армия и ОПК 9 сентября, 13:03
Мемориальная доска радиожурналисту Матвею Фролову открыта в ПетербургеОбщество 9 сентября, 12:58
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТОКИО, 9 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Демонстрации против ядерного испытания, проведенного в пятницу КНДР, проходят в японских Хиросиме и Нагасаки, переживших атомные бомбардировки.
Как свидетельствуют кадры общественного телевидения NHK, местные жители с транспарантами призывают КНДР отказаться от проведения ядерных испытаний. "Это возмутительный поступок, который буквально растоптал стремление к миру тех, кто пережил атомную бомбардировку", - отметил в этой связи мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи.
КНДР в пятницу провела пятое ядерное испытание. По данным министерства национальной обороны Республики Корея, это самое мощное устройство, испытанное Пхеньяном. Его мощность оценивается приблизительно в 10 килотонн.
КНДР осуществила до сих пор четыре ядерных теста: в 2006-м, 2009-м, 2013-м и в январе 2016 года.