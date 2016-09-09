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В Хиросиме и Нагасаки проходят демонстрации против ядерного испытания КНДР

Международная панорама
9 сентября, 12:43 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Игорь Беляев
Местные жители считают ядерное испытание возмутительным поступком, "который буквально растоптал стремление к миру тех, кто пережил атомную бомбардировку"
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ТОКИО, 9 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Демонстрации против ядерного испытания, проведенного в пятницу КНДР, проходят в японских Хиросиме и Нагасаки, переживших атомные бомбардировки.

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Как свидетельствуют кадры общественного телевидения NHK, местные жители с транспарантами призывают КНДР отказаться от проведения ядерных испытаний. "Это возмутительный поступок, который буквально растоптал стремление к миру тех, кто пережил атомную бомбардировку", - отметил в этой связи мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи.

КНДР в пятницу провела пятое ядерное испытание. По данным министерства национальной обороны Республики Корея, это самое мощное устройство, испытанное Пхеньяном. Его мощность оценивается приблизительно в 10 килотонн.

КНДР осуществила до сих пор четыре ядерных теста: в 2006-м, 2009-м, 2013-м и в январе 2016 года.

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Ядерные испытания в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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