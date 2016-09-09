СМИ: принцесса Анна проходит обследование в больнице из-за недомогания

ЛОНДОН, 9 сентября. /ТАСС/. Принцесса Анна проходит обследование в больнице шотландского города Абердин из-за недомогания. Об этом сообщила в пятницу вещательная корпорация "Би-би-си".

По ее данным, единственная дочь королевы Великобритании Елизаветы II отменила все публичные мероприятия на следующей неделе, поскольку "почувствовала недомогание". Она находилась в одной из резиденций королевской семьи - замке Балморал в области Абердиншир.