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СМИ: принцесса Анна проходит обследование в больнице из-за недомогания

Международная панорама
9 сентября, 12:38 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 9, сентября. /ТАСС
По данным "Би-би-си", единственная дочь королевы Великобритании Елизаветы II отменила все публичные мероприятия на следующей неделе
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ЛОНДОН, 9 сентября. /ТАСС/. Принцесса Анна проходит обследование в больнице шотландского города Абердин из-за недомогания. Об этом сообщила в пятницу вещательная корпорация "Би-би-си".

По ее данным, единственная дочь королевы Великобритании Елизаветы II отменила все публичные мероприятия на следующей неделе, поскольку "почувствовала недомогание". Она находилась в одной из резиденций королевской семьи - замке Балморал в области Абердиншир.

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