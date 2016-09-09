Ядерные испытания в КНДР не повлияли на радиационный фон в Китае

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ПЕКИН, 9 сентября. /Корр. ТАСС Олег Трутнев/. Ядерные испытания в КНДР не привели к повышению радиационного фона в приграничных районах Китая. Об этом сообщило Центральное китайское телевидение.
По его данным, экстренный мониторинг, проведенный специалистами Министерства охраны окружающей среды КНР в районах, граничащих с КНДР, показал, что уровень радиации находится в фоновых пределах. В ведомстве заверили, что ядерные испытания не повлияли на радиационную обстановку в Китае.
КНДР в пятницу провела пятое ядерное испытание. По заявлению Пхеньяна, оно "подтвердило, что ядерная боеголовка может быть установлена на баллистических ракетах" вооруженных сил страны.
По данным Министерства национальной обороны Республики Корея, это самое мощное устройство, испытанное в КНДР. Его мощность оценивается приблизительно в десять килотонн.
КНДР осуществила до сих пор четыре ядерных теста - в 2006, 2009, 2013 и в январе 2016 года.