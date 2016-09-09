Американские F-15 впервые начали воздушное патрулирование над Болгарией

Пожары на севере Иркутской области вызвали сильное задымление в БратскеСибирь 9 сентября, 13:39
"Я все равно буду делать свое дело": первое интервью Кузнецовой на посту омбудсменаПолитика 9 сентября, 13:29
Контейнерооборот портов РФ в январе-августе 2016 г. сократился на 0,7%Транспорт 9 сентября, 13:27
Фильм Кончаловского получил высокую оценку на Венецианском кинофестивалеКультура 9 сентября, 13:19
Медведев поручил главе Забайкалья подготовить предложения о ликвидации долгов по зарплатеСибирь 9 сентября, 13:18
Устранена причина сбоя на 110 комплексах фотовидеофиксации МосквыОбщество 9 сентября, 13:09
Баталина обещает при победе ЕР на выборах продолжение системной семейной госполитикиПолитика 9 сентября, 13:06
Генштаб: летчики активно использовали сирийский опыт на учениях "Кавказ-2016"Армия и ОПК 9 сентября, 13:03
Мемориальная доска радиожурналисту Матвею Фролову открыта в ПетербургеОбщество 9 сентября, 12:58
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БРЮССЕЛЬ, 9 сентября. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Четыре истребителя F-15 ВВС США в пятницу впервые начали воздушное патрулирование над Болгарией совместно с болгарскими МиГ-29.
Инфографика ТАСС
Об этом сообщается в заявлении командования Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, распространенном в Брюсселе.
В нем говорится, что целью миссии является "обеспечение неприкосновенности воздушного пространства союзников и усиление воздушного патрулирования в рамках мер по поддержанию уверенности восточных союзников НАТО". "В рамках этой миссии самолеты НАТО реагируют на сигналы бедствия гражданской авиации, а также при несоблюдении самолетами из стран, не входящих в НАТО, международных правил при приближении к воздушному пространству НАТО", - отмечается в документе.
Решение правительства Болгарии о совместной с США охране воздушного пространства по программе Air Policing было принято 24 августа. Патрулирование должно продлиться до 16 сентября. "Миссия - мирная инициатива, принятая НАТО и нашими партнерами", - подчеркнул тогда министр обороны Болгарии Николай Ненчев.