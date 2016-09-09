Американские F-15 впервые начали воздушное патрулирование над Болгарией

БРЮССЕЛЬ, 9 сентября. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Четыре истребителя F-15 ВВС США в пятницу впервые начали воздушное патрулирование над Болгарией совместно с болгарскими МиГ-29.

Об этом сообщается в заявлении командования Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, распространенном в Брюсселе.

В нем говорится, что целью миссии является "обеспечение неприкосновенности воздушного пространства союзников и усиление воздушного патрулирования в рамках мер по поддержанию уверенности восточных союзников НАТО". "В рамках этой миссии самолеты НАТО реагируют на сигналы бедствия гражданской авиации, а также при несоблюдении самолетами из стран, не входящих в НАТО, международных правил при приближении к воздушному пространству НАТО", - отмечается в документе.

Решение правительства Болгарии о совместной с США охране воздушного пространства по программе Air Policing было принято 24 августа. Патрулирование должно продлиться до 16 сентября. "Миссия - мирная инициатива, принятая НАТО и нашими партнерами", - подчеркнул тогда министр обороны Болгарии Николай Ненчев.