Пистолеты Гиммлера и Геринга выставили на аукцион в США

НЬЮ-ЙОРК, 9 сентября. /ТАСС/. Пистолеты нацистских лидеров Генриха Гиммлера и Германа Геринга были выставлены на американском аукционе Rock Island Auction. Об этом сообщается на сайте компании.

За лот 1400 (пистолет Гиммлера) организаторы аукциона рассчитывают получить от $250 тыс. до $400 тыс., за лот 1401 (пистолет Геринга) - от $75 тыс. до $110 тыс.

Как сообщается на сайте видеоагентства Ruptly, Walther PP Геринга был изготовлен в 1939 году. Изделие покрыто золотом, на нем есть гравировка с инициалами владельца, а также дуб и желуди.

На аукцион также выставлена одежда люфтваффе, знамениты MP40 и другие вещи, принадлежавшие нацистам.

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