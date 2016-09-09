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Пистолеты Гиммлера и Геринга выставили на аукцион в США

Международная панорама
9 сентября, 13:33 UTC+3
За лот 1400 (пистолет Гиммлера) организаторы аукциона рассчитывают получить от $250 тыс. до $400 тыс., за лот 1401 (пистолет Геринга) - от $75 тыс. до $110 тыс.
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НЬЮ-ЙОРК, 9 сентября. /ТАСС/. Пистолеты нацистских лидеров Генриха Гиммлера и Германа Геринга были выставлены на американском аукционе Rock Island Auction. Об этом сообщается на сайте компании. 

За лот 1400 (пистолет Гиммлера) организаторы аукциона рассчитывают получить от $250 тыс. до $400 тыс., за лот 1401 (пистолет Геринга) - от $75 тыс. до $110 тыс. 

Как сообщается на сайте видеоагентства Ruptly, Walther PP Геринга был изготовлен в 1939 году. Изделие покрыто золотом, на нем есть гравировка с инициалами владельца, а также дуб и желуди. 

На аукцион также выставлена одежда люфтваффе, знамениты MP40 и другие вещи, принадлежавшие нацистам. 

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