ЦИК Узбекистана принял решение о проведении выборов президента 4 декабря

ТАШКЕНТ, 9 сентября. /ТАСС/. Выборы президента Узбекистана состоятся 4 декабря. Такое решение было принято на заседании ЦИК республики.

"В соответствии со статьями 96, 117 Конституции Республики Узбекистан, а также статьей 8 закона Республики Узбекистан "О выборах Президента Республики Узбекистан", статьями 5 и 9 закона "О Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан" принято решение об определении 4 декабря 2016 года (воскресенье) днем выборов Президента Республики Узбекистан", - говорится в сообщении ЦИК.