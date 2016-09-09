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ЦИК Узбекистана принял решение о проведении выборов президента 4 декабря

Международная панорама
9 сентября, 13:30 UTC+3
Материал из 1 страницы

ТАШКЕНТ, 9 сентября. /ТАСС/. Выборы президента Узбекистана состоятся 4 декабря. Такое решение было принято на заседании ЦИК республики.

"В соответствии со статьями 96, 117 Конституции Республики Узбекистан, а также статьей 8 закона Республики Узбекистан "О выборах Президента Республики Узбекистан", статьями 5 и 9 закона "О Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан" принято решение об определении 4 декабря 2016 года (воскресенье) днем выборов Президента Республики Узбекистан", - говорится в сообщении ЦИК.

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