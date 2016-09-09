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В Мукачеве во время суда над бойцами "Правого сектора" начались беспорядки

Международная панорама
9 сентября, 13:48 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 9, сентября. /ТАСС
Как только в зал вошли судьи, "началась толкотня, крики и бросание горшков с цветами", сообщают украинские СМИ
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КИЕВ, 9 сентября. /ТАСС/. Судебное заседание над бойцами "Правого сектора" (организация запрещена в РФ) в Мукачево началось в пятницу с беспорядков. Об этом сообщают украинские СМИ.

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Как только в зал вошли судьи, "началась толкотня, крики и бросание горшков с цветами", сообщает местный портал "Мукачево.Нет." После этого всех присутствующих, кроме подсудимых, силовиков, прокуроров и судей, было решено вывести из зала.

11 июля 2015 года в Мукачево около 20 бойцов добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" совершили нападение на кафе в спортивном клубе, принадлежащем местному депутату Михаилу Ланьо. Позже экстремисты обстреляли из автоматов, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов прибывших на место происшествия сотрудников милиции, уничтожили несколько служебных машин, а также подожгли пост ГАИ и автозаправочную станцию. В результате погибли три человека, еще десять были ранены.

Произошедшее в Мукачево было квалифицировано как теракт. Позднее Генпрокуратура Украины заявила, что установила 12 членов "Правого сектора", участвовавших в конфликте, четверых из них удалось задержать.

18 сентября 2015 года временная следственная комиссия отчиталась перед парламентом о расследовании событий в Мукачево. В докладе говорилось, что конфликт в значительной мере был спровоцирован действиями местного руководства МВД и Службы безопасности Украины (СБУ).

О "ПРАВОМ СЕКТОРЕ"

"Правый сектор" - правоэкстремистская группировка, в марте 2014 года преобразованная в политическую партию на юридической и кадровой базе партии "Украинская национальная ассамблея (УНА-УНСО)".

В апреле 2014 года Ярош объявил о формировании спецбатальона "Донбасс" "для наведения порядка в Донецкой области", а в июле началось создание добровольческого украинского корпуса, активно участвовавшего в проведении силовой операции против жителей юго-востока Украины.

В руках у этих батальонов сосредоточено большое количество оружия. На счету служащих батальонов, по данным международных правозащитных организаций, - похищения людей, незаконные аресты, избиения, грабежи, убийства мирного населения.

В ноябре прошлого года Верховный суд РФ признал организацию "Правый сектор" экстремистской и запретил ее деятельность в России.

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