Олланд сообщил о предотвращении очередного теракта во Франции

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ПАРИЖ, 9 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Щербаков/. Президент Франции Франсуа Олланд выразил благодарность сотрудникам полиции и спецслужб за поимку участников террористической группы.
"Мы смогли предотвратить очередной теракт. Однако есть другие группы, мы должны быть бдительны", - заявил президент по прибытии в Афины для участия в саммите государств юга ЕС.
Накануне стало известно, что неподалеку от Парижа были задержаны три женщины. Расследование велось в рамках дела об обнаружении подозрительного автомобиля с газовыми баллонами в непосредственной близости от Собора Парижской Богоматери.
У одной из задержанных нашли письмо, в котором она присягнула на верность группировке "Исламское государство" (запрещена в РФ). Во время задержания она ударила ножом сотрудника полиции.
В пятницу стало известно, что правоохранительным органам удалось задержать еще одного вероятного сообщника экстремисток. Полиция продолжает поиск лиц, причастных к появлению в воскресенье, 4 сентября, в Париже возле Собора Парижской Богоматери автомобиля Peugeot 607, внутри которого находились шесть баллонов с газом и несколько канистр с бензином.