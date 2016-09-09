Олланд сообщил о предотвращении очередного теракта во Франции

ПАРИЖ, 9 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Щербаков/. Президент Франции Франсуа Олланд выразил благодарность сотрудникам полиции и спецслужб за поимку участников террористической группы.

"Мы смогли предотвратить очередной теракт. Однако есть другие группы, мы должны быть бдительны", - заявил президент по прибытии в Афины для участия в саммите государств юга ЕС.

Накануне стало известно, что неподалеку от Парижа были задержаны три женщины. Расследование велось в рамках дела об обнаружении подозрительного автомобиля с газовыми баллонами в непосредственной близости от Собора Парижской Богоматери.

У одной из задержанных нашли письмо, в котором она присягнула на верность группировке "Исламское государство" (запрещена в РФ). Во время задержания она ударила ножом сотрудника полиции.

В пятницу стало известно, что правоохранительным органам удалось задержать еще одного вероятного сообщника экстремисток. Полиция продолжает поиск лиц, причастных к появлению в воскресенье, 4 сентября, в Париже возле Собора Парижской Богоматери автомобиля Peugeot 607, внутри которого находились шесть баллонов с газом и несколько канистр с бензином.