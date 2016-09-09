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Каладзе покинул пост вице-премьера Грузии в связи с участием в выборах

Международная панорама
9 сентября, 15:24 UTC+3 ТБИЛИСИ /Корр. ТАСС, Эка Мехузла
Политик, который является одним из лидеров правящей партии "Грузинская мечта", также сообщил, что покидает занимаемый им пост министра энергетики
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ТБИЛИСИ, 9 сентября. /Корр. ТАСС Эка Мехузла/. Вице-премьер Грузии, министр энергетики Каха Каладзе заявил, что покинул занимаемые им посты в связи с участием в предстоящих 8 октября выборах в парламент страны.

"Сегодня я покидаю занимаемые посты", - сообщил он на брифинге в Тбилиси, который прошел в здании министерства энергетики.

Каха Каладзе занимал посты вице-премьера и министра энергетики с конца октября 2012 года. В настоящее время 38-летний политик является одним из лидеров правящей партии "Грузинская мечта" и внесен в партийный список вторым номером. Перечень кандидатов "Грузинской мечты" в депутаты на выборах 8 октября возглавляет премьер-министр Георгий Квирикашвили. Он продолжает работать на своем посту.

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В соответствии с законодательством Грузии, лица, занимающие официальные посты в правительстве и соответствующих ведомствах, должны покинуть занимаемые должности не позднее чем через два дня после подачи в ЦИК заявки на регистрацию в качестве кандидата в депутаты парламента. За несколько месяцев до выборов парламент Грузии утвердил изменение в Избирательный кодекс Грузии, которое не обязывает премьер-министра покидать пост в связи с его участием в выборах в высший законодательный орган.

Предстоящие выборы в парламент имеют важнейшее значение для будущего Грузии. Согласно новой редакции конституции, принятой в 2010 году и поэтапно вступившей в силу в 2012-2013 годах, партии, которая по итогам выборов получит большинство мест в парламенте, будет дано право предложить кандидатуру на пост премьер-министра и сформировать правительство. Это имеет решающее значение для управления страной, поскольку, согласно новой редакции конституции, полномочия президента сильно сокращены, а премьер-министра - увеличены.

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