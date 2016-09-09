Бакытжан Сагинтаев назначен премьер-министром Казахстана

АСТАНА, 9 сентября. /ТАСС/. Президент Казахстана Нурсултан Назрбаев назначил Бакытжана Сагинтаева новым премьер-министром страны.

Об этом говорится в указе, опубликованном на официальном сайте главы государства.

"Назначить Сагинтаева Бакытжана премьер-министром Республики Казахстан", - говорится в постановлении.

Глава национальной железнодорожной компании Казахстана Аскар Мамин назначен первым заместителем премьер-министра страны.

8 сентября Назарбаев произвел перестановки в правительстве республики. Глава кабинета министров Карим Масимов был отправлен в отставку и занял должность председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана. Первый вице-премьер Бакытжан Сагинтаев был назначен временно исполняющим обязанности премьер-министра.