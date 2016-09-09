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Бакытжан Сагинтаев назначен премьер-министром Казахстана

Международная панорама
9 сентября, 15:19 дата обновления: 9 сентября, 15:48 UTC+3
Первым заместителем премьера назначен глава национальной железнодорожной компании страны Аскар Мамин
Материал из 1 страницы
Бакытжан Сагинтаев и Нурсултан Назарбаев (слева направо)

Бакытжан Сагинтаев и Нурсултан Назарбаев (слева направо)

© Алексей Никольский/ТАСС

АСТАНА, 9 сентября. /ТАСС/. Президент Казахстана Нурсултан Назрбаев назначил Бакытжана Сагинтаева новым премьер-министром страны.

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Об этом говорится в указе, опубликованном на официальном сайте главы государства.

"Назначить Сагинтаева Бакытжана премьер-министром Республики Казахстан", - говорится в постановлении.

Глава национальной железнодорожной компании Казахстана Аскар Мамин назначен первым заместителем премьер-министра страны.

8 сентября Назарбаев произвел перестановки в правительстве республики. Глава кабинета министров Карим Масимов был отправлен в отставку и занял должность председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана. Первый вице-премьер Бакытжан Сагинтаев был назначен временно исполняющим обязанности премьер-министра.

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