Бакытжан Сагинтаев назначен премьер-министром Казахстана

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АСТАНА, 9 сентября. /ТАСС/. Президент Казахстана Нурсултан Назрбаев назначил Бакытжана Сагинтаева новым премьер-министром страны.
Об этом говорится в указе, опубликованном на официальном сайте главы государства.
"Назначить Сагинтаева Бакытжана премьер-министром Республики Казахстан", - говорится в постановлении.
Глава национальной железнодорожной компании Казахстана Аскар Мамин назначен первым заместителем премьер-министра страны.
8 сентября Назарбаев произвел перестановки в правительстве республики. Глава кабинета министров Карим Масимов был отправлен в отставку и занял должность председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана. Первый вице-премьер Бакытжан Сагинтаев был назначен временно исполняющим обязанности премьер-министра.