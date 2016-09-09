Конгрессмен США принес на заседание банку с комарами-переносчиками вируса Зика

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ВАШИНГТОН, 9 сентября. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Добивающийся скорейшего выделения дополнительных средств на борьбу с распространением вируса Зика конгрессмен-республиканец от штата Флорида Дэвид Джолли принес на заседание Палаты представителей Конгресса США банку с комарами-переносчиками вируса. С помощью своей демонстрации Джолли намеревался убедить коллег в необходимости преодоления всех межпартийных разногласий, препятствующих принятию закона о выделении финансирования на борьбу с вирусом. Видеозапись с выступлением Джолли показали фактически все ведущие американские новостные телеканалы.
"Я приехал сюда с примерно сотней комаров из Флориды, способных передавать вирус Зика. Это причина безотлагательности действий и причина страха для жителей Флориды", - сказал политик.
По словам Джолли, появление этих комаров в зале заседания вызвало бы страх и смятение среди законодателей, многие из которых, как он предположил, поспешили бы к врачам для проверки отсутствия или наличия у них вируса Зика.
По его словам, такой же страх испытывают и жители Флориды. Однако они все еще ожидают от Конгресса предоставления дополнительных средств на борьбу с вирусом.
Флорида является пока единственным американским штатом, на территории которого происходит распространение вируса Зика. В настоящее время во Флориде зафиксированы 56 случаев заражения. Медики и эксперты бьют тревогу по поводу дефицита средств на борьбу с вирусом. Законодатели тем временем продолжают вести ожесточенные споры по поводу объемов финансирования и их источников.
В начале недели демократы в Сенате Конгресса заблокировали предложенный республиканцами законопроект о выделении $1,1 млрд на борьбу с вирусом Зика. Причиной тому стало желание администрации президента США Барака Обамы предоставить на эти цели $1,9 млрд, причем взять их предлагается из казны, а не из уже выделенных на различные медицинские программы средств. Республиканцы же настаивают на том, что для борьбы с вирусом вполне хватит и $1,1 млрд, большую часть которых, как они считают, можно изъять из медицинских программ, потерявших свою актуальность и потому приостановленных Конгрессом.
"Мы напрасно теряем время, вот почему я и пришел сюда с этими комарами", - заявил законодателям Джолли.
Для того чтобы успокоить коллег, он все же пояснил, что в принесенной им банке находятся куколки комара, из которых только появятся на свет потенциальные переносчики вируса. Это "наглядное пособие", по словам конгрессмена, он позаимствовал в Университете Южной Флориды, где ведутся работы по созданию вакцины от опасного заболевания.
В июле в США был зафиксирован пока единственный случай летального исхода от вируса Зика. Пожилой житель штата Юта скончался после того, как заразился во время путешествия по странам, где наблюдается активное распространение заболевания.