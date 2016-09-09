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Саакашвили обиделся на решение провести "Евровидение-2017" не в Одессе, а в Киеве

Международная панорама
9 сентября, 16:35 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 9, сентября. /ТАСС
По мнению губернатора, это стало результатом нечестного выбора и свидетельствует о том, что во власти нужны "другие люди"
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Губернатор Одесской области Михаил Саакашвили

Губернатор Одесской области Михаил Саакашвили

© Архип Верещагин/ТАСС

КИЕВ, 9 сентября. /ТАСС/. Губернатор Одесской области Михаил Саакашвили раскритиковал решение провести песенный конкурс "Евровидение-2017" не в Одессе, а в Киеве. По его мнению, это стало результатом нечестного выбора и свидетельствует о том, что во власти нужны "другие люди".

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"Одессу оставили без "Евровидения". Я люблю Киев, но речь не о моей родной столице, а о том, что это решение - еще один пример договорняков, вранья в глаза и полного отсутствия государственного мышления, - написал он на странице в Facebook. - Все иллюзии уже развеялись и уверен, что для строительства украинского государства нужны новые подходы и другие люди. Ну что же, будем работать в этом направлении".

Ранее сегодня было объявлено, что международный песенный конкурс пройдет в Киеве. Как сообщил на пресс- конференции генеральный директор Национальной телекомпании Украины Зураб Аласания, в последнем туре первенства городов за право проведения "Евровидения" большинство голосов было отдано за украинскую столицу. "19 голосов было за Киев, два - за Одессу и один воздержался", - уточнил он. Изначально в борьбе участвовали также Одесса, Днепр, Львов, Харьков и Херсон.

Украина получила право на проведение "Евровидения-2017" после того, как на последнем конкурсе в Швеции победила украинская исполнительница Джамала с песней "1944". Второе место заняла певица из Австралии Дэми Им, третье - Сергей Лазарев, представлявший Россию.

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Персоны
Саакашвили, Михаил Николаевич
Темы
Музыкальный конкурс "Евровидение"
Страны
Украина
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