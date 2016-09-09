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СМИ: Трамп дал интервью RT America, не зная об этом

Международная панорама
9 сентября, 16:14 UTC+3
Интервью было дано Ларри Кингу
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Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп

© AP Photo/Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 9 сентября. /ТАСС/. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп дал интервью Ларри Кингу в эфире канала RT America, не зная об этом. Об этом сообщает CNN

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В эфире Трамп заявил, что "правительство России, вероятно, не вмешивается в американскую президентскую гонку". Миллиардер также ответил на вопрос по поводу взлома почты демократов якобы российскими хакерами. "Думаю, что навряд ли", - сказал Трамп. 

Кроме того, кандидат в президенты отметил, что американские СМИ "невероятно нечестные", заявив, что медиа постоянно искажают смысл его слов. 

Позже представитель Трампа Джейсон Миллер заявил, что беседа с Кингом вышла в эфир в записи, добавив, что "господин Трамп не согласился бы дать интервью для RT". 

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