СМИ: Трамп дал интервью RT America, не зная об этом

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ВАШИНГТОН, 9 сентября. /ТАСС/. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп дал интервью Ларри Кингу в эфире канала RT America, не зная об этом. Об этом сообщает CNN.
В эфире Трамп заявил, что "правительство России, вероятно, не вмешивается в американскую президентскую гонку". Миллиардер также ответил на вопрос по поводу взлома почты демократов якобы российскими хакерами. "Думаю, что навряд ли", - сказал Трамп.
Кроме того, кандидат в президенты отметил, что американские СМИ "невероятно нечестные", заявив, что медиа постоянно искажают смысл его слов.
Позже представитель Трампа Джейсон Миллер заявил, что беседа с Кингом вышла в эфир в записи, добавив, что "господин Трамп не согласился бы дать интервью для RT".
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