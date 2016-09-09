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Нидерланды продолжат до конца 2017 года подготовку иракских войск для борьбы с ИГ

Международная панорама
9 сентября, 17:00 UTC+3 ГААГА /Корр. ТАСС, Виталий Чугин
В настоящее время от 100 до 150 голландских специалистов на ротационной основе осуществляют подготовку иракских военнослужащих и курдских военизированных формирований "пешмерга"
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ГААГА, 9 сентября. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Нидерланды до конца 2017 года продолжат подготовку иракских войск для борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

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Соответствующее решение принял кабинет министров страны.

В настоящее время от 100 до 150 голландских специалистов на ротационной основе осуществляют подготовку иракских военнослужащих и курдских военизированных формирований "пешмерга". В соответствии с решением правительства "миссия продлена до конца 2017 года".

Ранее в рамках международной коалиции ВВС Нидерландов также принимали участие в авиаударах по позициям ИГ в Сирии и Ираке, однако в середине этого года им на смену пришли ВВС Бельгии. При этом Нидерланды оказывают необходимую поддержку бельгийским коллегам, занимаются сбором разведывательных данных и предоставляют самолеты-заправщики.

Кроме того, по решению кабинета министров осенью к берегам Ливии будет направлен военный корабль для подготовки ливийской береговой охраны для борьбы с преступными группировками, занимающимися незаконной транспортировкой мигрантов из Африки в Европу.

ОБ "ИСЛАМСКОМ ГОСУДАРСТВЕ"
"Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии. Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии.

ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Деятельность группировки на территории РФ запрещена. 

Террористическая организация "Исламское государство". Досье

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