США осуждают ядерные испытания КНДР

ВАШИНГТОН, 9 сентября. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Соединенные Штаты "самым решительным образом" осуждают проведенные КНДР ядерные испытания. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении президента США Барака Обамы.

"Соединенные Штаты самым решительным образом осуждают проведенные КНДР 9 сентября ядерные испытания, которые являются серьезной угрозой для региональной безопасности, международного мира и стабильности. КНДР остается единственной страной, которая провела ядерные испытания в текущем столетии", - утверждает Обама. Он также напомнил, что данные тесты последовали за "беспрецедентной серией запусков баллистических ракет, которые, согласно заявлениям КНДР, являются средством доставки ядерного боезаряда" для нанесения удара по США и их союзникам, в частности, по Японии и Южной Корее.

"Хочу дать ясно понять: Соединенные Штаты не принимают и никогда не примут КНДР как ядерную державу", - продолжил американский лидер. Он вновь назвал действия Пхеньяна "провокационными и дестабилизирующими", отметив, что они лишь приводят к дальнейшей "изоляции и обнищанию" населения страны. По словам Обамы данные испытания являются нарушением резолюций Совета Безопасности ООН, а также свидетельством того, что КНДР "игнорирует международные нормы и стандарты поведения".

Президент сообщил, что ранее он провел телефонные переговоры с президентом Республики Корея Пак Кын Хе и премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Лидеры договорились работать с международным сообществом, в том числе, с Совбезом ООН, с целью дальнейшей реализации уже введенных против КНДР ограничений, а также "предпринять дополнительные шаги, включая новые санкции", которые должны стать для КНДР демонстрацией того, "что ее противоправные и опасные шаги имеют последствия".

КНДР сегодня провела пятое ядерное испытание. По заявлению Пхеньяна, оно "подтвердило, что ядерная боеголовка может быть установлена на баллистических ракетах" вооруженных сил страны. По данным Министерства национальной обороны Республики Корея, это самое мощное устройство, испытанное в КНДР. До сих пор КНДР осуществила четыре ядерных теста: в 2006, 2009, 2013 годах и в январе 2016 года.

Ядерная программа КНДР. Досье