ООН призвала Киев нормализовать процесс соцвыплат переселенцам из Донбасса

КИЕВ, 9 сентября. /ТАСС/. Организация Объединенных Наций (ООН) призывает власти Киева облегчить процесс социальных и пенсионных выплат внутренне перемещенным лицам из Донбасса. Об этом заявил в пятницу специальный докладчик ООН по вопросам прав внутренне перемещенных лиц Чалока Беяни на пресс-конференции в Киеве.

"Самой большой проблемой является то, что для начисления пенсий и социальных выплат нужна регистрация внутренне перемещенных лиц. Выплата пенсий и соцвыплат должна быть отделена от регистрации", - указал Беяни. По его словам, из-за проблем с перерегистрацией порядка "500-600 тыс. внутренне перемещенных лиц не могут получить положенные выплаты".

Представитель ООН также призвал украинское правительство "принять комплексную программу, которая бы решала вопросы внутренне перемещенных лиц, интенсифицировать усилия, чтобы решать проблемы перемещенных лиц".

Министерством социальной политики Украины по состоянию на 5 сентября взяты на учет 1,7 млн переселенцев. С 1 августа 2016 года начал работу в тестовом режиме электронный реестр переселенцев.

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