Грузинский премьер назначил министров энергетики и сельского хозяйства

ТБИЛИСИ, 9 сентября. /Корр. ТАСС Эка Мехузла/. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили назначил в пятницу новых министров энергетики и сельского хозяйства страны. Минэнерго страны возглавил Илья Элошвили, ранее занимавшего пост первого замглавы ведомства. Министром сельского хозяйства стал Леван Давиташвили, до назначения являвшийся заместителем руководителя Минсельхоза.

В пятницу вице-премьер и министр энергетики Грузии Кахи Каладзе покинул занимаемые им посты в связи с участием в предстоящих 8 октября выборах в парламент. В настоящее время 38-летний Каладзе является одним из лидеров правящей партии "Грузинская мечта" и внесен в партийный список вторым номером.

Кроме того, 9 сентября должность министра сельского хозяйства покинул Отар Данелия. Политик баллотируется в парламент Грузии от партии "Грузинская мечта" по мажоритарной системе.

В соответствии с законодательством страны, лица, занимающие официальные посты в правительстве и соответствующих ведомствах, должны оставить их не позднее чем через два дня после подачи в ЦИК заявки на регистрацию в качестве кандидата в депутаты парламента.

За несколько месяцев до выборов парламент Грузии утвердил изменение в "Избирательный кодекс Грузии", которое не обязывает премьер-министра покидать пост в связи с его участием в выборах в высший законодательный орган. Партийный список кандидатов от "Грузинской мечты" на выборах 8 октября возглавляет премьер-министр страны Георгий Квирикашвили. Он продолжает работать на этом посту.

Предстоящие 8 октября выборы в парламент имеют важнейшее значение для будущего Грузии. Согласно новой редакции конституции, принятой в 2010 году и поэтапно вступившей в силу в 2012-2013 годах, партия, которая по итогам выборов наберет большинство мест в парламенте, получит право предложить кандидатуру на пост премьер-министра и сформировать правительство. Это имеет решающее значение для управления страной, поскольку, согласно новой редакции конституции, полномочия президента сильно сокращены, а премьер-министра - увеличены. Главой исполнительной власти является премьер-министр, который имеет реальные рычаги управления, а президент формально остается главой государства, но его полномочия сильно ограничены.