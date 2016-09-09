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Грузинский премьер назначил министров энергетики и сельского хозяйства

Международная панорама
9 сентября, 17:55 UTC+3 ТБИЛИСИ /Корр. ТАСС, Эка Мехузла
В пятницу главы Минэнерго и Минсельхоза страны покинули свои посты в связи с участием в предстоящих выборах в парламент
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ТБИЛИСИ, 9 сентября. /Корр. ТАСС Эка Мехузла/. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили назначил в пятницу новых министров энергетики и сельского хозяйства страны. Минэнерго страны возглавил Илья Элошвили, ранее занимавшего пост первого замглавы ведомства. Министром сельского хозяйства стал Леван Давиташвили, до назначения являвшийся заместителем руководителя Минсельхоза.

В пятницу вице-премьер и министр энергетики Грузии Кахи Каладзе покинул занимаемые им посты в связи с участием в предстоящих 8 октября выборах в парламент. В настоящее время 38-летний Каладзе является одним из лидеров правящей партии "Грузинская мечта" и внесен в партийный список вторым номером.

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Кроме того, 9 сентября должность министра сельского хозяйства покинул Отар Данелия. Политик баллотируется в парламент Грузии от партии "Грузинская мечта" по мажоритарной системе.

В соответствии с законодательством страны, лица, занимающие официальные посты в правительстве и соответствующих ведомствах, должны оставить их не позднее чем через два дня после подачи в ЦИК заявки на регистрацию в качестве кандидата в депутаты парламента.

За несколько месяцев до выборов парламент Грузии утвердил изменение в "Избирательный кодекс Грузии", которое не обязывает премьер-министра покидать пост в связи с его участием в выборах в высший законодательный орган. Партийный список кандидатов от "Грузинской мечты" на выборах 8 октября возглавляет премьер-министр страны Георгий Квирикашвили. Он продолжает работать на этом посту.

Предстоящие 8 октября выборы в парламент имеют важнейшее значение для будущего Грузии. Согласно новой редакции конституции, принятой в 2010 году и поэтапно вступившей в силу в 2012-2013 годах, партия, которая по итогам выборов наберет большинство мест в парламенте, получит право предложить кандидатуру на пост премьер-министра и сформировать правительство. Это имеет решающее значение для управления страной, поскольку, согласно новой редакции конституции, полномочия президента сильно сокращены, а премьер-министра - увеличены. Главой исполнительной власти является премьер-министр, который имеет реальные рычаги управления, а президент формально остается главой государства, но его полномочия сильно ограничены.

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