Грузинский премьер назначил министров энергетики и сельского хозяйства

"Мне жаль прежнего Нью-Йорка": 11 сентября 2001 года глазами корреспондента ТАССМеждународная панорама 9 сентября, 19:45
Сергей Катырин: Мы можем свести малых и средних предпринимателей с зарубежными коллегамиКорпорация МСП 9 сентября, 19:39
Минобороны России опубликовало лучшие кадры учений "Кавказ-2016"Армия и ОПК 9 сентября, 19:32
Человек, стрелявший в Рейгана, покинет психлечебницу в субботуМеждународная панорама 9 сентября, 19:20
От кэш-бэка до льготных лекарств: как регионы продвигают карту "Мир"Экономика и бизнес 9 сентября, 19:17
"Я видел, как люди выпрыгивали из окон": 11 сентября 2001 года глазами очевидцаМеждународная панорама 9 сентября, 19:00
В конкурсе на размещение на новых купюрах лидируют Иркутск, Волгоград и СевастопольВ стране 9 сентября, 18:54
Члены парламента Южной Кореи выступили за создание в стране ядерного оружияМеждународная панорама 9 сентября, 18:46
МЭР рассмотрит просьбу овощеводов исключить из ЗСТ с Ираном помидоры, огурцы и картофельЭкономика и бизнес 9 сентября, 18:38
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТБИЛИСИ, 9 сентября. /Корр. ТАСС Эка Мехузла/. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили назначил в пятницу новых министров энергетики и сельского хозяйства страны. Минэнерго страны возглавил Илья Элошвили, ранее занимавшего пост первого замглавы ведомства. Министром сельского хозяйства стал Леван Давиташвили, до назначения являвшийся заместителем руководителя Минсельхоза.
В пятницу вице-премьер и министр энергетики Грузии Кахи Каладзе покинул занимаемые им посты в связи с участием в предстоящих 8 октября выборах в парламент. В настоящее время 38-летний Каладзе является одним из лидеров правящей партии "Грузинская мечта" и внесен в партийный список вторым номером.
Кроме того, 9 сентября должность министра сельского хозяйства покинул Отар Данелия. Политик баллотируется в парламент Грузии от партии "Грузинская мечта" по мажоритарной системе.
В соответствии с законодательством страны, лица, занимающие официальные посты в правительстве и соответствующих ведомствах, должны оставить их не позднее чем через два дня после подачи в ЦИК заявки на регистрацию в качестве кандидата в депутаты парламента.
За несколько месяцев до выборов парламент Грузии утвердил изменение в "Избирательный кодекс Грузии", которое не обязывает премьер-министра покидать пост в связи с его участием в выборах в высший законодательный орган. Партийный список кандидатов от "Грузинской мечты" на выборах 8 октября возглавляет премьер-министр страны Георгий Квирикашвили. Он продолжает работать на этом посту.
Предстоящие 8 октября выборы в парламент имеют важнейшее значение для будущего Грузии. Согласно новой редакции конституции, принятой в 2010 году и поэтапно вступившей в силу в 2012-2013 годах, партия, которая по итогам выборов наберет большинство мест в парламенте, получит право предложить кандидатуру на пост премьер-министра и сформировать правительство. Это имеет решающее значение для управления страной, поскольку, согласно новой редакции конституции, полномочия президента сильно сокращены, а премьер-министра - увеличены. Главой исполнительной власти является премьер-министр, который имеет реальные рычаги управления, а президент формально остается главой государства, но его полномочия сильно ограничены.