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РФ и США обсуждают возможность установления в Алеппо перемирия до 10 дней

Международная панорама
9 сентября, 17:58 UTC+3
Также глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что между РФ и Западом пока нет согласия по вопросу умеренной и радикальной оппозиции в Сирии
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БЕРЛИН, 9 сентября. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. РФ и США обсуждают возможность установления в Алеппо гуманитарного перемирия на срок от семи до десяти дней.

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Об этом в пятницу в Берлине заявил глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, выступая на международной конференции по вопросам внешней политики "Тиргартен-конференц".

"Самое важное сейчас - гуманитарное перемирие в Алеппо. Стоит надеяться, что оно будет больше, чем 24 часа, в настоящий момент обсуждается возможность установления перемирия от 7 до 10 дней", - сказал он.

Штайнмайер также отметил, что "это позволило бы обеспечить мирных жителей водой, продуктами и медикаментами". "Об этом сейчас идут переговоры", - подчеркнул он.

"Гуманитарное перемирие - это ключ. Если мы этого не достигнем, то оппозиционная группа, которая нужна нам на переговорах в Женеве и которая в настоящий момент находится в Эр-Рияде, не будет иметь оснований для возвращения за стол переговоров", - добавил глава МИД ФРГ.

Также Штайнмайер заявил, что между РФ и Западом пока нет согласия по вопросу умеренной и радикальной оппозиции в Сирии.

"Еще есть несколько пунктов, разногласия по которым, к сожалению, пока непреодолимы. Дело в том, что мы пока не достигли согласия по вопросу, кого считать в Сирии умеренной, а кого радикальной оппозицией", - сказал он

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Штайнмайер, Франк-Вальтер
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