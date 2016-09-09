РФ и США обсуждают возможность установления в Алеппо перемирия до 10 дней

БЕРЛИН, 9 сентября. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. РФ и США обсуждают возможность установления в Алеппо гуманитарного перемирия на срок от семи до десяти дней.

Об этом в пятницу в Берлине заявил глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, выступая на международной конференции по вопросам внешней политики "Тиргартен-конференц".

"Самое важное сейчас - гуманитарное перемирие в Алеппо. Стоит надеяться, что оно будет больше, чем 24 часа, в настоящий момент обсуждается возможность установления перемирия от 7 до 10 дней", - сказал он.

Штайнмайер также отметил, что "это позволило бы обеспечить мирных жителей водой, продуктами и медикаментами". "Об этом сейчас идут переговоры", - подчеркнул он.

"Гуманитарное перемирие - это ключ. Если мы этого не достигнем, то оппозиционная группа, которая нужна нам на переговорах в Женеве и которая в настоящий момент находится в Эр-Рияде, не будет иметь оснований для возвращения за стол переговоров", - добавил глава МИД ФРГ.