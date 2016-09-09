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Чиновникам Минобороны Украины предъявлено обвинение по новому делу "о бронежилетах"

Международная панорама
9 сентября, 18:13 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 9, сентября. /ТАСС
По версии следствия, бвиняемые в 2014 году подписывали договора на поставки бронежилетов, но в платежных документах указывали цену уже с учетом налога на добавленную стоимость, что запрещено законом
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КИЕВ, 9 сентября. /ТАСС/. Следователи Главной военной прокуратуры Украины предъявили обвинения пяти чиновникам Минобороны, которых обвиняют в растрате средств на бронежилеты для участников силовой операции в Донбассе. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Генпрокуратуры Украины (ГПУ).

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"Следователи Главной военной прокуратуры завершают досудебное расследование в уголовном деле по фактам нарушений требований законодательства должностными лицами Минобороны Украины при осуществлении государственных закупок специальных средств индивидуальной защиты для нужд Вооруженных сил Украины, повлекшее тяжкие последствия", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что обвиняемые в мае-октябре 2014 года подписывали договора на поставки бронежилетов и защитных шлемов, но в платежных документах указывали цену уже с учетом налога на добавленную стоимость, что запрещено законодательством. Таким образом, чиновники нанесли ущерб государству на сумму 30,7 млн гривен (около $1,1 млн по текущему курсу).

Это не первый скандал с участием чиновников Минобороны, как отмечают эксперты, сфера военных закупок на Украине входит в число самых коррумпированных в стране. Ранее против высокопоставленных сотрудников ведомства было заведено уголовное дело за покупку бронежилетов, которые в армии за защитные свойства получили прозвище "картонные". Из-за их несоответствия техническим требованиям, с 31 мая по 1 августа 67 военнослужащих получили ранения шеи и паха, в том числе смертельные. Сумма этого контракта составляла на сумму 71 млн гривен (около $2,6 млн).

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