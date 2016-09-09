Пентагон: удар в Сирии, уничтоживший главарей террористов, нанесли не США

ВАШИНГТОН, 9 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Удар с воздуха, в результате которого в Сирии был уничтожен главарь запрещенной в России террористической группировки "Джебхат Фатх аш-Шам" ("Фронт завоевания Леванта"), ранее называвшей себя "Джебхат ан-Нусра" ("Фронт победы"), нанесли не США. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС представитель министерства обороны США.

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"У нас нет никакой информации о данном ударе", - заявил представитель Пентагона. На просьбу уточнить, означает ли это, что Вооруженные силы (ВС) США не осуществляли данную бомбардировку, вследствие которой были ликвидированы военный главарь "Джебхат Фатх аш-Шам" Абу Омар Саракиб и еще 15 полевых командиров экстремистских формирований, представитель американского военного ведомства ответил: "Это верно".

При этом сотрудник Пентагона подчеркнул, что ВС США по- прежнему концентрируют внимание на том, чтобы ослабить и в конце концов разгромить орудующую в Сирии и Ираке террористическую группировку "Исламское государство" (запрещена в РФ), "расколоть ее силы, изолировать ее "центры притяжения" и освободить контролируемые ей районы". "Мы продолжаем поддерживать иракские силы безопасности, а также проверенные силы сирийской оппозиции, которые борются с ИГИЛ и "Аль-Каидой", - добавил представитель Минобороны США. ИГИЛ - это прежнее название ИГ, а "Джебхат Фатх аш-Шам" является "ответвлением" террористической сети "Аль-Каида" в Сирии.

По имеющимся данным, главари террористов были уничтожены в местечке Кфар-Наха к западу от Алеппо. В районе в провинции Алеппо действуют в том числе Воздушно-космические силы России. Согласно сведениям телеканала "Аль- Маядин", гибель этих предводителей экстремистов в четверг в результате авиаудара подтвердили боевики вооруженной коалиции "Джейш аль-Фатх", которые находились поблизости от этого селения.

Саракибу (известен более под именем Абу Хаджир аль-Хомси) принадлежит основная роль в организации массированного наступления бандформирований на оборонительные рубежи правительственных сил Сирии на юге и юго-западе Алеппо, которое началось 31 июля. Войскам потребовалось больше месяца, чтобы отразить атаки противника и вернуть утраченные позиции.

Вместе с Саракибом погиб, в частности, Абу Муслим аш- Шами - командир ударной группировки "Катаиб Фатх аш-Шам", которая является костяком "Джейш аль-Фатх". Как считают в Дамаске, это ослабит вооруженную коалицию, противостоящую армии на севере Сирии. Не исключено, что последует раскол в рядах коалиции, где после поражения под Алеппо уже начались взаимные обвинения в предательстве между полевыми командирами.